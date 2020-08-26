ودية برايتون وتشيلسي تشهد حضورا جماهيريا لأول مرة في إنجلترا

تشهد المباراة الودية المقرر إقامتها السبت المقبل بين برايتون وتشيلسي حضورا جماهيريا لأول مرة في لقاء في كرة القدم الإنجليزية بعد تفشي فيروس كورونا.

ومنذ تفشي كورونا وتوقف النشاط الكروي واستئنافه تم منع الجمهور من حضور المباريات.

لكن تم التأكيد رسميا اليوم الأربعاء على السماح بحضور 2500 مشجع للقاء الودي في إطار استعدادات كلا الفريقين للموسم المقبل.

ولن يتم السماح بحضور جمهور تشيلسي بل سيحضر اللقاء جمهور برايتون فقط في ظل أن المباراة تقام على ملعب فريقه.

وأوضح بيان برايتون أن الجمهور الراغب في حضور اللقاء عليه تسجيل بياناته الشخصية ورقم هاتفه.

وأكد بيان النادي الإنجليزي أنه سيتم تطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية اللازمة لضمان خروج الجميع بشكل سالم من اللقاء.