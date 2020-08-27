عبد الحفيظ: أتمنى تطبيق الـVAR على كل الفرق مثلما يطبق على الأهلي

الخميس، 27 أغسطس 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بتطبيق حالات التحكيم بالفيديو التي تُطبق على فريقه على باقي الفرق.

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في الجولة الـ22 من الدوري المصري في الدقيقة 96 بهدف سجله مروان محسن.

وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة في قناة الأهلي: "أتمنى كما عاد الحكم إلى الـVAR ومنح إنذار ثاني لـ ديانج ثم طرده أن يطبق ذلك في كل المباريات".

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وأضاف "هناك حالة مشابهة في المباراة السابقة ضد الزمالك وأخرى في مباراة الزمالك والمصري مثل حالة طرد ديانج".

وأكمل "أنا لا أعترض لأن هذا حق وذهب إلى صاحبه ولكني أريد أن يتم تطبيق نفس الأمر على كل الأندية".

وعن المباراة قال: "أهدرنا الشوط الأول بأداء شبه سلبي وكان من الممكن أن نهدر 3 نقاط من المباراة".

وتابع "يجب أن يكون هناك جلسات مع اللاعبين سواء بشكل فردي أو جماعي من أجل مراجعة الأداء واستعادة الروح والقتال قبل مواجهة الوداد".

وأردف "ستكتمل صفوفنا قريبا بعودة حسين الشحات ومحمود كهربا وهذا سيمنح الفريق قوة إضافية".

وأتم تصريحاته "سعيد بهدف مروان محسن وبروحه العالية وتماسكه ودعم اللاعبين له".

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