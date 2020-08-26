الشناوي: مروان محسن أفضل مهاجم في مصر.. ونلعب لإسعاد الجماهير

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 23:58

كتب : FilGoal

محمد الشناوي مع الأهلي ضد الجونة

أشاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بزميله مروان محسن بعد هدفه القاتل في الجونة.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على الجونة بهدف دون رد في الجولة الـ22 من الدوري المصري في الدقيقة 96 بهدف سجله مروان محسن.

وقال الشناوي عقب المباراة في قناة الأهلي: "مروان هو أفضل مهاجم في مصر وهو مهاجم المنتخب الأساسي واستطاع قيادة الفريق للفوز".

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وأضاف "نلعب من أجل إسعاد الجماهير والإدارة ولأن هذا هو عملنا ويجب أن نؤديه بكل إخلاص".

وأكمل "نركز فقط في الملعب ولا نشغل بالنا بأي شيء يقال الهدف منه ضرب استقرار الفريق".

وشدد "لا نلتفت لأي شيء سلبي يقال عن الفريق".

وأتم تصريحاته "هذه المجموعة من اللاعبين هي التي بدأت الدوري وهي التي فازت على صن داونز والنجم الساحلي والهلال وهي التي ستكمل الموسم لنهايته، بالتأكيد الجماهير اعتادت على الانتصارات ولكن عندما تأتي خسارة فهذا لن يكون نهاية المطاف".

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