رحيل ميسي.. جمهور برشلونة يقتحم كامب نو بحثا عن بارتوميو

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 21:11

كتب : رامي جمال

جوسيب ماريا بارتوميو - ليونيل ميسي - برشلونة

اقتحم جمهور برشلونة ملعب كامب نو بحثا عن رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو ومطالبته بالاستقالة في ظل الأزمة الراهنة بإعلان قائد الفريق ليونيل ميسي رحيله.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

وأعلن بارتوميو في وقت سابق رفضه الاستقالة من منصبه بداعي انطلاق الدوري الإسباني في غضون أسابيع قليلة وهو ما سيضع برشلونة في أزمة على حد وصفه.

وأكد بارتوميو سابقا نيته الدعوة لإجراء انتخابات في 15 مارس المقبل.

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ويرغب جمهور برشلونة في الإطاحة ببارتوميو من منصبه على أمل أن يتراجع ميسي عن قراره بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد والبقاء مع البلوجرانا.

وذكر مراسل القناة الخامسة الإسبانية ديفيد إيبانيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الشرطة اضطرت للتدخل لفض الجمهور الغاضب.

وقام المهور بتعليق لافاتات على أسوار الملعب كُتب عليها "بارتوميو نحن لا نحبك، ميسي ابقى".

ماذا حدث؟

العديد من مختلف وسائل الإعلام الإسبانية والأرجنتينية أكدت أن ميسي أرسل فاكس لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن النادي.

وأبلغ ميسي إدارة برشلونة بعدم نيته التدرب مع الفريق والخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية استعدادا للموسم الجديد.

ويصر برشلونة أن أحقية ميسي في فسخ التعاقد من طرف واحد انتهت مهلته في العاشر من شهر يونيو الماضي.

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الوسم بسبب جائحة كورونا.

ذلك قبل أن تشير إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن إلى أن برشلونة رد على ميسي بفاكس جديد رفض رحيله وأبلغه برغبته في البقاء في صفوف النادي حتى الاعتزال.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله.

وأكد التقرير أن ميسي لم يتوقع ما سمعه من مدربه جديد وتم تحذير النجم الأرجنتيني من أن كل الامتيازات التي حصل عليها في الأعوام الأخيرة قد انتهت.

وهو ما أغضب ميسي وانتهى الاجتماع بعجزه عن الرد على مدربه الجديد.

ويتبقى لميسي موسم آخر في تعاقده مع برشلونة.

ميسي برشلونة
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