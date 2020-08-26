وكيله لـ في الجول: إصابة عمار حمدي بكدمة في الكاحل وليست صليبي

الأربعاء، 26 أغسطس 2020 - 17:48

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بني سويف - عمار حمدي

نفى أحمد يحيى وكيل أعمال عمار حمدي لاعب طلائع الجيش والمنتخب الأولمبي إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

عمار حمدي

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وتعرض عمار حمدي لإصابة قوية خرج بسببها من الشوط الأول لمباراة سموحة في الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وأكد أحمد يحيى لـFilGoal.com: "إصابة عمار عبارة عن كدمة في شظية كاحل القدم وليست قطع في الرباط الصليبي كما يقال".

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وأثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابة بكدمة في شظية الكاحل ما يستعدي حصوله على راحة سلبية لعدة أيام قبل عودته للتدريبات الجماعية مرة أخرى.

وانضم عمار حمدي صفوف طلائع الجيش بداية عام 2020 الجاري على سبيل الإعارة من الأهلي.

ويفكر الأهلي في استعادة عمار حمدي في الموسم المقبل بعدما ظهر بمستوى جيد مع طلائع الجيش.

ولعب عمار حمدي البالغ من العمر 21 سنة مع طلائع الجيش 6 مباريات في الدوري المصري منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي.

طلائع الجيش عمار حمدي الدوري المصري
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