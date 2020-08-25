ماركا: أتليتكو مدريد واثق من استمرار أوبلاك معه رغم وجود هدوء حذر حول مستقبله

يثق أتليتكو مدريد في قدرته على الاحتفاظ بحارسه يان أوبلاك خلال الصيف الجاري، على الرغم من وجود بعض الحذر الذي يتخلل حالة الهدوء حول مستقبله مع النادي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن أتليتكو لا يتوقع أي عرض خلال الصيف الجاري لضم حارسه صاحب الـ27 عاما.

ويمتد عقد أوبلاك مع أتليتكو حتى صيف 2023، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

وكان إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد قد نفى في وقت سابق إمكانية رحيل حارسه الدولي السلوفيني.

وارتبط تشيلسي بضم أوبلاك خلال السوق الصيفية الجارية، خاصة وأنه يسعى في المقابل للتخلص من خدمات حارسه الحالي كيبا أريزابالاجا.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن تشيلسي يسعى لعقد صفقة تبادلية يرحل بموجبها كيبا إلى أتليتكو مقابل أوبلاك كما سيدفع النادي اللندني مبلغا من المال.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق، كيبا بالانضمام إلى فالنسيا.

وألمحت ماركا إلى أن أتليتكو لا يرغب في التخلي عن خدمات أوبلاك بأي شكل، خاصة وأنه من أهم اللاعبين في كتيبة دييجو سيميوني.

اوبلاك انضم إلى أتليتكو قادما من بنفيكا في صيف 2014، بمبلغ 16 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين وقد وضع نفسه بمستواه المتميز ضمن قائمة أفضل الحراس في العالم.

الحارس السلوفيني، شارك في 257 مباراة بكل المسابقات مع أتليتكو، استقبل خلالها 176 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 139 مواجهة.

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