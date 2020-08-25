ماركا: أتليتكو مدريد واثق من استمرار أوبلاك معه رغم وجود هدوء حذر حول مستقبله

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 13:52

كتب : FilGoal

يان أوبلاك - أتليتكو مدريد

يثق أتليتكو مدريد في قدرته على الاحتفاظ بحارسه يان أوبلاك خلال الصيف الجاري، على الرغم من وجود بعض الحذر الذي يتخلل حالة الهدوء حول مستقبله مع النادي، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال التقرير إن أتليتكو لا يتوقع أي عرض خلال الصيف الجاري لضم حارسه صاحب الـ27 عاما.

ويمتد عقد أوبلاك مع أتليتكو حتى صيف 2023، ويمتلك شرطا جزائيا بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة
تشيلسي يصرف النظر عن أوبلاك ويركز بقوة لحسم صفقة نيك بوب أوبلاك: اهتمام تشيلسي؟ ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك سيميوني: لم أندهش برغبة تشيلسي في ضم أوبلاك.. كل عام تريد الأندية ضم أفضل اللاعبين

وكان إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد قد نفى في وقت سابق إمكانية رحيل حارسه الدولي السلوفيني.

وارتبط تشيلسي بضم أوبلاك خلال السوق الصيفية الجارية، خاصة وأنه يسعى في المقابل للتخلص من خدمات حارسه الحالي كيبا أريزابالاجا.

وأشارت تقارير في وقت سابق إلى أن تشيلسي يسعى لعقد صفقة تبادلية يرحل بموجبها كيبا إلى أتليتكو مقابل أوبلاك كما سيدفع النادي اللندني مبلغا من المال.

وربطت تقارير صحفية في وقت سابق، كيبا بالانضمام إلى فالنسيا.

وألمحت ماركا إلى أن أتليتكو لا يرغب في التخلي عن خدمات أوبلاك بأي شكل، خاصة وأنه من أهم اللاعبين في كتيبة دييجو سيميوني.

اوبلاك انضم إلى أتليتكو قادما من بنفيكا في صيف 2014، بمبلغ 16 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين وقد وضع نفسه بمستواه المتميز ضمن قائمة أفضل الحراس في العالم.

الحارس السلوفيني، شارك في 257 مباراة بكل المسابقات مع أتليتكو، استقبل خلالها 176 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 139 مواجهة.

اقرأ أيضا

العشري: مسحة المصري قبل مواجهة نادي مصر سلبية

رقم سلبي لم يحدث منذ دوري المجموعتين

مصدر بـ كاف: تأجيل موعد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية

في إسبانيا في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الجابون: الفراعنة مرشحون للتأهل من مجموعة تصفيات المونديال لهذه الأسباب 10 دقيقة | منتخب مصر
رسميا - نوير لاعب الجولة في دوري الأبطال متفوقا على كومان وتياجو وماركينيوس 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اتحاد الكرة: لجنة الحكام قدمت شكوى ضد عدلي القيعي 20 دقيقة | مصر
ماركا: أتليتكو مدريد واثق من استمرار أوبلاك معه رغم وجود هدوء حذر حول مستقبله 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري الأبطال مستمرة رغم كورونا الوداد ساعة | إفريقيا
تقرير: كومان سيتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل ألبا وبوسكيتس خلال الجولة التحضيرية ساعة | أوروبا
مارسيال: المنافسة مع راشفورد صحية.. وهذا ما يعجبني في جرينوود ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ممثلو ليدز في فالنسيا لضم رودريجو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك