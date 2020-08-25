مصدر بـ كاف لـ في الجول: تأجيل موعد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل موعد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية للموسم المقبل.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم تأجيل موعد التقديم حتى منتصف أكتوبر المقبل".

وشدد "الموعد المحدد سلفا كان 31 أغسطس".

وفي الساعات الماضية، قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.

وتحدث العطار عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الموعد الأقرب لنهاية الدوري نهاية شهر أكتوبر أو الأسبوع الأول في نوفمبر".

وفي الموسم الحالي، يشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، فيما تستمر مشاركة بيراميدز في الكونفدرالية بينما ودع المصري البطولة من دور الثمانية.

طالع أيضا

اتحاد الكرة يكشف الفاصل الزمني بين الموسم الحالي والمقبل

متعب يعتذر لمروان محسن