مصدر بـ كاف لـ في الجول: تأجيل موعد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 10:19

كتب : وليد الحسيني

محمد عبد الشافي - جيرالدو - الأهلي - الزمالك

كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن تأجيل موعد تقديم أسماء الفرق المشاركة في بطولتي الأندية للموسم المقبل.

وأوضح المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم تأجيل موعد التقديم حتى منتصف أكتوبر المقبل".

وشدد "الموعد المحدد سلفا كان 31 أغسطس".

أخبار متعلقة
اتحاد الكرة: هذا الموعد الأقرب لنهاية الدوري وفاصل أسبوعين عن الموسم الجديد مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مؤمن اعتذر نهائيا عن عدم حضور القمة مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: مؤمن زكريا اعتذر عن عدم حضور القمة.. ونحاول إقناعه

وفي الساعات الماضية، قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن الدوري المصري سينتهي في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.

وتحدث العطار عبر قناة "أون تايم سبورتس" قائلا: "الموعد الأقرب لنهاية الدوري نهاية شهر أكتوبر أو الأسبوع الأول في نوفمبر".

وفي الموسم الحالي، يشارك الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، فيما تستمر مشاركة بيراميدز في الكونفدرالية بينما ودع المصري البطولة من دور الثمانية.

طالع أيضا

اتحاد الكرة يكشف الفاصل الزمني بين الموسم الحالي والمقبل

متعب يعتذر لمروان محسن

الأهلي الزمالك في الدوري في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول – الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري الأبطال مستمرة رغم كورونا الوداد 5 دقيقة | إفريقيا
تقرير: كومان سيتخذ القرار النهائي بشأن مستقبل ألبا وبوسكيتس خلال الجولة التحضيرية 5 دقيقة | أوروبا
مارسيال: المنافسة مع راشفورد صحية.. وهذا ما يعجبني في جرينوود 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: ممثلو ليدز في فالنسيا لضم رودريجو 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
العشري لـ في الجول: مسحة المصري قبل مواجهة نادي مصر سلبية 29 دقيقة | الدوري المصري
إصابة بولت بفيروس كورونا بسبب حفل صاخب.. وستيرلنج ينجو 59 دقيقة | رياضات أخرى
هل يلحق بمواجهة الزمالك؟ بنحليب يعود لتدريبات الرجاء ساعة | الوطن العربي
سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك