فقر تهديفي في الدوري لم يحدث منذ نظام المجموعتين

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 11:39

كتب : نادر عيد

الدوري المصري

نصف فرق الدوري تسجل أقل من هدف واحد لكل مباراة!

بمراجعة المعدل التهديفي للدوري، أي عدد الأهداف المسجلة للمباراة الواحدة، في آخر عقدين تبين أن الموسم الحالي حتى الآن هو ثاني أسوأ مواسم البطولة.

فرغم المنافسة الشرسة على المراكز المؤهلة لبطولتي إفريقيا للأندية وصراع البقاء الملتهب إلا أن عدد أهداف البطولة متراجع إلى حد كبير.

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جرت حتى الآن 185 مباراة في الموسم الحالي من الدوري، شهدت هذه المباريات تسجيل 402 هدفا، أي معدل تهديفي قدره 2.17 لكل مباراة.

وهو ثاني أقل معدل للأهداف المسجلة في آخر 20 عاما من المواسم المكتملة للبطولة.

يبقى المعدل الأسوأ من نصيب موسم 2013-2014 الذي كان الأخير الذي يجري بنظام المجموعتين وانتهى بتتويج الأهلي.

كان معدل الأهداف في ذلك الموسم 2.07.

وبالنظر إلى عدد أهداف كل فريق في الموسم الحالي للدوري، تجد نصف فرق البطولة، 9 أندية، تسجل أقل من هدف لكل مباراة.

وهذه الأندية هي الاتحاد وإنبي والإنتاج الحربي والإسماعيلي وحرس الحدود والجونة ووادي دجلة وطنطا ونادي مصر.

وفي المقابل، فريق وحيد معدل تسجيله للأهداف يصل إلى هدفين لكل مباراة أو أكثر، هو الأهلي متصدر الترتيب وحامل اللقب.

أحرز الأهلي 53 هدفا في 21 مباراة، أي هدفين ونصف لكل مباراة تقريبا.

وبعد الأهلي، وبفارق كبير، يأتي بيراميدز، والذي سجل 35 هدفا في 21 مباراة، أي معدل قدره 1.6.

مع تبقي 121 مباراة على نهاية موسم استثنائي للبطولة تسبب فيروس كورونا في امتداده لأكثر من عام كامل، يستمر الصراع قويا على حجز مكان في دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية، أو للنجاة من العودة للدرجة الثانية.

لكن يبقى الموسم الحالي من الدوري فقيرا على صعيد الأهداف.

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