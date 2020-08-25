العشري لـ في الجول: مسحة المصري قبل مواجهة نادي مصر سلبية

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 12:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو المصري يحاصرون فرجاني ساسي نجم الزمالك

زف طارق العشري المدير الفني للمصري خبرا سارا. مسحة المصري الأخيرة للكشف عن فيروس كورونا جاءت سلبية.

وقال العشري لـ FilGoal.com: "مسحة الفريق جاءت سلبية كلها".

ويأتي النبأ السار بعد أن كان سجل الفريق 16 حالة إيجابية خلال الأسابيع السابقة.

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وأردف "وكذلك تحولت عينة عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق إلى سلبية".

ويواجه المصري، نادي مصر، يوم الأربعاء.

يذكر أن المصري عاد مؤخرا للعب في الدوري بعدما تم تأجيل مبارياته ضد حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وخسر من مصر للمقاصة 2-0 يوم السبت ليستمر في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

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