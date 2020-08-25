خبر في الجول – الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري الأبطال مستمرة رغم كورونا الوداد

تستمر الاستعدادات التنظيمية لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، رغم تسجيل فريق الوداد المغربي لـ 11 حالة كورونا ضمن عناصره.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ونظيره المغربي، تبادلا الخطابات في الأيام الماضية حول التفاصيل التنظيمية لمباراتي ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الوداد والأهلي، والرجاء المغربي والزمالك.

وحتى الآن، لم يتغير موقف كاف من لعب المباريات في موعدها، حتى إشعار آخر.

وقرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تأجيل دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الجولة 25 من الدوري لأجل غير مسمى بعد تبين إصابة لاعبين في الأول بفيروس كورونا، حيث سجل النادي 11 حالة بحسب التقارير المغربية.

وكان مقررا إقامة المباراة يوم الأربعاء 26 أغسطس في ملعب محمد الخامس.

ويتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي بفارق 5 نقاط عن الوداد، وخاض الأول مباراة أكثر من الأخير.

ومنذ استئناف البطولة المغربية خاض الرجاء 7 مباريات فاز في 5 منها ولم يخسر.

بينما لعب الوداد 4 مباريات خسر فيها 5 نقاط.

ويستعد الناديان لمواجهة الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الوداد ضد الأهلي بينما يواجه الرجاء فريق الزمالك.

وتجري مباراتا الذهاب في المغرب في 25 و26 سبتمبر المقبل وبعد أسبوع تقام مباراتا الإياب في مصر.

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