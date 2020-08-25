سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 - 12:08

كتب : FilGoal

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

طلب الفريق القانوني المختص بالدفاع عن هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، من المحكمة في اليونان تأجيل محاكمة اللاعب بناء على زعم شجاره مع ضابط ومقاومة السلطات. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الفريق القانوني لماجواير طلب التأجيل بناء على عدم امتلاكه لوقت كاف من أجل الاستعداد للمحاكمة.

أليكسيس أناجونوستاكيس قال إن هناك قائمة من التهم وجهت للاعب يوم الإثنين، وتسلم نسخة من الملف صباح الثلاثاء قبل ساعتين فقط من المحاكمة.

أخبار متعلقة
سكاي: ماجواير أصبح حرا بعد توجيه 3 تهم له من بينها محاولة رشوة ضابط صحيفة يونانية: القبض على هاري ماجواير بعد مشادة مع سائحين إنجليز بعد الهزيمة أمام إشبيلية.. ماجواير: الفريق الأفضل خسر اليوم

ولم يتواجد ماجواير في المحكمة باليونان تمهيدا لمحاكمة، وقال إنه غير مذنب، ونفى كافة التهم الموجهة إليه خاصة الاعتداء ومحاولة رشوة مسؤول.

وأطلق سراح ماجواير يوم الخميس بعد القبض عليه في وقت سابق أثناء قضائه لإجازة مع عائلته وأصدقائه في جزيرة ميكونوس اليونانية.

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

التقارير قالت أن بعض المشجعين سبوا اللاعب ونادي مانشستر يونايتد مما بدأ الشجار، وتقارير أشارت إلى أن شقيقة المدافع الإنجليزي طُعنت بسلاح حاد ما تسبب في نشوب المشاجرة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان (طالع التفاصيل).

طالع أيضا

متعب يعتذر لمروان محسن

جديد أزمة رونالدينيو في باراجواي

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة بولت بفيروس كورونا بسبب حفل صاخب.. وستيرلنج ينجو 24 دقيقة | رياضات أخرى
هل يلحق بمواجهة الزمالك؟ بنحليب يعود لتدريبات الرجاء 37 دقيقة | الوطن العربي
سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافسا الأهلي والزمالك – الوداد يغير مكان الحجر بعد 11 إصابة كورونا.. والرجاء في إجازة 39 دقيقة | إفريقيا
فقر تهديفي في الدوري لم يحدث منذ نظام المجموعتين ساعة | تقرير في الجول
موندو ديبورتيفو: برشلونة سيراجع عقود بيكيه وبوسكيتس وألبا وروبيرتو لتخفيضها ساعة | أوروبا
بي بي سي: إطلاق سراح رونالدينيو وشقيقه ساعة | أوروبا
فان جال: أردت ليفاندوفسكي ونيمار وماني في يونايتد 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي 2 مروان محسن لـ في الجول: لقطة التسلل؟ وكأنها هي سبب كل ما حدث.. حسبنا الله ونعم الوكيل 3 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 وليد سليمان لـ في الجول: أنا في المستشفى.. لم أتعمد إيذاء عبد الشافي
قد ينال إعجابك