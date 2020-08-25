سكاي: محامي ماجواير يطلب تأجيل محاكمته في اليونان

طلب الفريق القانوني المختص بالدفاع عن هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد، من المحكمة في اليونان تأجيل محاكمة اللاعب بناء على زعم شجاره مع ضابط ومقاومة السلطات. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وقال التقرير إن الفريق القانوني لماجواير طلب التأجيل بناء على عدم امتلاكه لوقت كاف من أجل الاستعداد للمحاكمة.

أليكسيس أناجونوستاكيس قال إن هناك قائمة من التهم وجهت للاعب يوم الإثنين، وتسلم نسخة من الملف صباح الثلاثاء قبل ساعتين فقط من المحاكمة.

ولم يتواجد ماجواير في المحكمة باليونان تمهيدا لمحاكمة، وقال إنه غير مذنب، ونفى كافة التهم الموجهة إليه خاصة الاعتداء ومحاولة رشوة مسؤول.

وأطلق سراح ماجواير يوم الخميس بعد القبض عليه في وقت سابق أثناء قضائه لإجازة مع عائلته وأصدقائه في جزيرة ميكونوس اليونانية.

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

التقارير قالت أن بعض المشجعين سبوا اللاعب ونادي مانشستر يونايتد مما بدأ الشجار، وتقارير أشارت إلى أن شقيقة المدافع الإنجليزي طُعنت بسلاح حاد ما تسبب في نشوب المشاجرة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان (طالع التفاصيل).

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