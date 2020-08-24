متعب يعتذر لـ مروان محسن: لم أقصد أي شيء.. وأطالب الجمهور بعدم التطاول بل الانتقاد الفني

اعتذر عماد متعب مهاجم الأهلي السابق لنظيره الحالي مروان محسن عن انتقاده بقوة عقب الهزيمة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف السبت الماضي في استاد القاهرة في الجولة 21 من الدوري.

وقال متعب عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: " أريد الاعتذار لمروان محسن، شعرت بعد نهاية الاستوديو التحليلي إنني تحدثت بشكل قوي للغاية عنه".

وواصل "هاتفت عمرو السولية وسألته هل كنت عنيفا في انتقادي لمروان؟ وطلبت منه إبلاغه باعتذاري".

وأكمل "تحدثت مع مروان بعد ذلك واعتذرت له وطلبت منه التقدم باعتذار لوالده عما بدر مني، لا أقصد أي شيء سوى مصلحة الأهلي ولم يكن قصدي الانتقاص من أي شخص".

وأوضح "الانتقاد كان للجزء الفني ونصحيتي لمروان هي نصيحة لاعب مر بنفس المواقف من قبل، وأكدت له إنني لم أقل إنه سبب الهزيمة بل الفريق هو سبب الهزيمة فهذه لعبة جماعية".

وأتم متعب "يهمني عودة مروان لمستواه وأطالب الجمهور بعدم التطاول بل الانتقاد في الجزء الفني فقط".

وكان متعب قال عقب لقاء القمة عن مروان بعدما لم يتدخل لتسديد كرة لاعتقاده إنه في موقف تسلل: "إذا استمريت أتحدث عن تلك اللقطة لمدة سنة، لن اكتفي".

وأضاف "لا أعرف كيف يُفكر مروان محسن وما يُشغل باله. لا أعرف كيف حدث ذلك".

وتابع في رسالته لـ مروان "أنت وجهك في الملعب وأمام لاعبي الزمالك، فكيف فعلت ذلك؟ تلك كارثة. لا يجوز أن تتواجد داخل منطقة الـ 18 ولا تعرف أين تقف وأين مراكز زملائك".

وأكمل حديثه قائلا: "مروان لابد أن يراجع نفسه. لابد أن يطلب الحصول على إجازة ولا يعود الآن. فلتحصل على إجازة وتعود بعد فترة".

وأشار في رسالته لـ مروان "إذا كنت ترى أن الأزمة أنك لا تجد مساعدة في الملعب، فهذا ليس صحيحا، الأزمة بسببك. أنت لا تُساعد نفسك".