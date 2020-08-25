بي بي سي: إطلاق سراح رونالدينيو وشقيقه

أطلقت السلطات في باراجواي سراح رونالدينيو أسطورة كرة القدم البرازيلية، بعد احتجازه لمدة شهر خلف القضبان و4 أشهر في فندق بعد دفع كفالة. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

وقال التقرير إن الثنائي رونالدينيو وشقيقه روبيرتو، قد أطلق سراحه لكنه يجب أن يدفع مبلغ 200 ألف دولار فيما بينه.

و يتواجد نجم منتخب البرازيل السابق في أحد الفنادق بالعاصمة أسنسيون تحت الإقامة الجبرية منذ 7 أبريل الماضي بعدما قضى شهرا في أحد السجون (طالع التفاصيل).

ووصل رونالدينيو وشقيقه إلى باراجواي من أجل دعم برنامج اجتماعي للأطفال في مارس الماضي.

وألقي القبض على لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان الأسبق بعد اكتشاف دخوله البلاد بجواز سفر مزور، وقدّم المحاميون اعتراضا بأن جوازات السفر المزورة ما هي إلا هدايا لبدء مشروعات في البلاد فقط.

وألقي القبض على 12 شخصا متهما في القضية، بين مسؤولي إدارة تحديد الهوية التي تُصدر جوازات السفر، ومديرية الهجرة وسلطة مطار أسونسيون الدولي.

ويعود السبب لسفر رونالدينيو إلى باراجواي بطلب من داليا لوبيز وهي سيدة أعمال ورئيسة مؤسسة خيرية، التقت معه وشقيقه في المطار.

وأصدرت باراجواي مذكرة دولية للقبض على لوبيز في 18 مارس الماضي ولم يُلقى القبض عليها حتى الآن، إذ حدد المدعي العام في باراجواي أنها تمتلك شبكة لاستخدام وثائق هوية وجوازات سفر مزورة.

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