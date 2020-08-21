مانشستر يونايتد يصدر بيانا بعد القبض على قائده في اليونان

أصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان.

وجاء نص البيان كالتالي: "مانشستر يونايتد يعلم عن الحادثة التي تزعم تورط هاري ماجواير بها خلال الليلة الماضية".

وواصل البيان: "تم التواصل مع هاري، وهو يتعاون بشكل تام مع السلطات في اليونان حاليا".

وأتم "في الوقت الحالي لن نقوم بأي تعليق إضافي".

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

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