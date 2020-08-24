نونو جوميز: الفشل في الأبطال لا يقلل من نجاح رونالدو في يوفنتوس.. وبيرلو سيكون مدربا جيدا

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 17:41

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس - ليون

يؤمن نونو جوميز اللاعب البرتغالي السابق أن عدم نجاح يوفنتوس في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا أو التأهل لأدوار متقدمة لا يعني بالضرورة فشل كريستيانو رونالدو مع الفريق.

وكان أقصي شيء وصل له يوفنتوس خلال تواجد رونالدو معه في عامين هو التأهل لربع النهائي من نسخة العام الماضي.

وقال نونو جوميز لموقع "ستاتس بيرفروم" اليوم الإثنين: "سأقول نعم رونالدو ناجح في يوفنتوس، لقد فازوا بالدوري لعامين متتاليين على الرغم من أن ذلك ليس كافيا للنادي".

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وواصل "بالنسبة له شخصيا فبعد تغيير كبير البعض توقع عدم لعبه جيدا خارج ريال مدريد ولكن أرقامه أثبتت العكس، لقد كان جيدا للغاية في موسميه مع يوفنتوس، هو يشارك كثيرا ويلعب كل المباريات".

وشدد "وبالنسبة لعمره أن يؤدي بتلك الطريقة وذلك المستوى المرتفع فهو الأفضل".

وعن تعيين أندريا بيرلو مدربا للفريق خلفا لماوريسيو ساري قال نونو جوميز: "سيحظى بدعم كل اللاعبين والنادي والجمهور، لذا هو أمامه فرصة جيدة أن يصبح مدربا جيدا".

وتابع "لقد كان لاعبا رائعا وأؤمن أنه سيكون مدربا جيدا كذلك".

وبمقارنة بيرلو مع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قال نونو جوميز: "يمكن أن تقارن بيرلو بزيدان لأنهما كانا يلعبان في خط الوسط، العديد من المدربين حاليا كانوا يلعبون في الوسط".

وأتم "ونحن نعلم أن بيرلو كان يُطلق عليه المايسترو في الملعب وتستيطعون رؤية أنه كان سيصبح مدربا في الأيام الأخيرة من مسيرته كلاعب مثل زيدان، بيرلو اسم يحظى بتقدير من الجميع وأعتقد أن كل اللاعبين سوف يساعدوه لتحقيق ما يريد".

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