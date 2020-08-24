وادي ومسعود و6 لاعبين يعودون للمصري بعد تحول نتيجة المسحة من إيجابية إلى سلبية

أثبتت المسحة الطبية التي أجراها لاعبو المصري تحول نتيجة عينات 8 لاعبين من الفريق من إيجابية إلى سلبية.

وذكر الموقع الرسمي للمصري أن أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته وعمرو البغدادي ومحمود وادي ومحمد جابر وأحمد شوشة وإسلام عطية تحولت نتائج مسحاتهم من إيجابية إلى سلبية.

وخضع اللاعبون أمس الأحد للمسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة، فيما تظهر نتيجة المسحة الطبية لبهاء مجدي صباح غدا الثلاثاء، علما بأنه أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

وقرر طارق العشري المدير الفني للمصري استدعاء اللاعبين الذين تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمباراته في الجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنادي مصر والمقرر إقامتها يوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

فيما سيتقرر انضمام بهاء مجدي للمعسكر ذاته في ضوء نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

على صعيد أخر، أجرى لاعبو الفريق وأعضاء الأجهزة الفني والإداري والطبي ومسؤولو المهمات صباح اليوم الاثنين المسحة الطبية المعتادة والتي تجريها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل 48 ساعة من مباريات فرق الدوري، ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة صباح غدا الثلاثاء.

يذكر أن المصري عاد مؤخرا للعب في الدوري بعدما تم تأجيل مبارياته ضد حرس الحدود والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا.

وخسر من مصر للمقاصة 2-0 يوم السبت ليستمر في المركز الـ13 برصيد 21 نقطة.

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