راديو كتالونيا: كومان أبلغ سواريز أنه خارج الفريق الموسم المقبل

تواصل رونالد كومان المدير الفني الجديد لفريق برشلونة مع لويس سواريز ليبلغه أنه خارج حساباته.

لويس سواريز النادي : برشلونة برشلونة

وكانت انتشرت تقارير الفترة الماضية تفيد برغبة كومان في التخلص من أكثر من لاعب وأنه سيتواصل معهم شخصيا.

وكشف راديو كتالونيا أنه تم التواصل بين كومان وسواريز صباح اليوم الإثنين للحديث عن مستقبل اللاعب.

وأوضح أن كومان أخبر سواريز أنه لن يكون ضمن قوام الفريق الموسم الموسم.

وأشار راديو كتالونيا إلى أن برشلونة سيتواصل مع سواريز من أجل إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين.

وانضم لويس سواريز إلى برشلونة قادما من ليفربول في صيف 2014 واستمر لمدة ست سنوات.

ويرتبط سواريز بتعاقد مع برشلونة لمدة موسم آخر حتى صيف 2021.

وخاض سواريز -33 عاما- 283 مباراة مع برشلونة وسجل 198 هدفا وصنع 109 آخرين.

ونجح سواريز في تحقيق لقب الدوري الإسباني 4 مرات ومثلهم لكأس ملك إسبانيا وحقق السوبر الإسباني مرتين.

كما حقق سواريز لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة والسوبر الأوروبي مرة واحدة وايضا كأس العالم للأندية.

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