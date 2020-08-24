تكوين فريق الأحلام يقترب.. سكاي: تشيلسي يقترب من الاتفاق مع ليفركوزن على ضم هافيرتز
الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 13:58
كتب : FilGoal
اقترب تشيلسي من الاتفاق مع باير ليفركوزن الألماني على ضم جوهرته كاي هافيرتز، بحسب مصادر شبكة سكاي سبورتس.
كاي هافرتس
النادي : باير ليفركوزن
وأشار تقرير الشبكة إلى أن الصفقة قد تكلف تشيلسي ما يقرب من 90 مليون جنيه إسترليني.
الفريق الذي تأهل لدوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، يبدو أنه يواصل التدعيم بعد أن ضم حكيم زياش من أياكس، وتيمو فيرنر من لايبزيج، بمبلغ قارب الـ83 مليون جنيه إسترليني للثنائي، ومع هافيرتز، قد يصبح تشيلسي منافسا قويا لليفربول بطل الدوري ووصيفه مانشستر سيتي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الذي احتل المركز الثالث.
أما بالنسبة لهافيرتز، فهو ابن أكاديمية ليفركوزن، ولعب أول مبارياته في البوندسليجا في أكتوبر 2016.
لاعب الوسط والجناح الدولي سجل 36 هدفا و25 صناعة في 118 مباراة فقط في الدوري الألماني.
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