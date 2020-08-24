عبد الشافي: لا وجود لخلافات بيني وبين مرتضى منصور

الإثنين، 24 أغسطس 2020 - 17:25

كتب : أحمد شوقي صلاح

وادي دجلة - الزمالك

نفى محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.

وعبر موقع الزمالك الرسمي قال محمد عبد الشافي: "أحترم مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور".

وأضاف "أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة كان معي منذ اليوم الأول لإصابتي ورافقني حتى غادرت غرفة العمليات".

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وأكمل "هدفي في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع لي من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك".

من جانبه أعرض محمد رضا مدير أعمال اللاعب عن استيائه من الشائعات التي رددها البعض في الآونة الأخيرة حول عبد الشافي ولا أساس لها من الصحة".

وخضع عبد الشافي لجراحة في عظمة الترقوة بعدما تعرض للإصابة خلال تدخل مع وليد سليمان في لقاء القمة.

ومن المنتظر أن يغيب عبد الشافي من 6 إلى 8 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة.

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