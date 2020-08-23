طبيب الزمالك يكشف البرنامج العلاجي لـ عبد الشافي بعد الجراحة

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 15:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمد عبد الشافي - جيرالدو - الأهلي - الزمالك

أوضح محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، البرنامج العلاجي لمحمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق في الفترة المقبلة.

وقال محمد أسامة في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "محمد عبد الشافي سيحصل على راحه أسبوعين بعد نجاح الجراحة التي خضع لها اليوم".

وأضاف "اللاعب ركب خلال الجراحة، شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذي تعرض له خلال اللقاء".

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أسامة أوضح "اللاعب سيقوم بفك الغرز بعد الراحة ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعي تدريجيا".

عبد الشافي أجرى عملية جراحية صباح اليوم السبت، أشرف عليها محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك من أكل تثبيت كسر الترقوة.

صاحب الـ35 عاما كان قد غادر مباراة فريقه أمام الأهلي مساء أمس السبت مصابا بعد التحام قوي مع وليد سليمان لاعب الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري.

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