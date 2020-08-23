10 رسائل من مرتضى منصور بعد الفوز على الأهلي.. وموقف أوباما وساسي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسائل عديدة عقب انتصار فريقه أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

وتحدث مرتضى منصور مع قناة TEN وقناة ناديه، وكشف مستقبل فرجاني ساسي وعبد الله جمعة ويوسف إبراهيم "أوباما" مع الزمالك.

وينقل FilGoal.com رسائل مرتضى منصور على لسانه كما جاءت في تصريحاته

** تقنية الفيديو رحمة من الله للأندية التي كانت "بتتفرم" من فريق واحد.

** رحمة من الله أن أسامة فيصل وشباب الزمالك لم يلعبون لقاء الدور الأول أمام الأهلي.

** لقاء الدور الأول سيعاد غصب عن عمرو الجنايني، لأنه لم يفتح أي تحقيق بخصوص ما حدث في المباراة.

** أخبرت زيزو قبل المباراة بأنه منذ فترة لا يحتفل احتفال "المصارعة" واليوم سجل واحتفل، وكذلك أخبرت مصطفى محمد أنني سأوافق على احترافه إذا سجل في الأهلي ورفع لقب دوري أبطال إفريقيا.

** الجميع سخر مني عندما تحدثت عن خاتم وليد سليمان، واليوم شارك بدون الختام.

** عبد الله جمعة سيتواجد في مكتبي يوم الأحد لتجديد عقده.

** أوباما يمتلك عرضا من الخارج وأنا في انتظار العرض وتحدثت من قبل أنني سأوافق على أي عرض يليق باللاعب والنادي.

** لا توجد أي أزمة في تجديد عقد فرجاني ساسي.

**منذ أن ترأست الزمالك لم أخسر من الأهلي سوى مرتين.

**أكملت الدوري خصيصا من أجل هذه المباراة.





























































































































































































































































































































































وفاز الزمالك بثلاثية مقابل هدف على حساب الأهلي في الجولة الـ 21 من الدوري المصري.

أسهم الفارس الأبيض أطلقها أحمد سيد "زيزو" ومصطفى محمد وأسامة فيصل، في الدقائق 13 و71 و93.

بينما هدف الأهلي الوحيد جاء عن طريق ياسر إبراهيم في الدقيقة 62.

وحقق الزمالك انتصاره الأول على الأهلي في الدوري منذ 3 مباريات وتحديدا عندما فاز على المارد الأحمر بثنائية كاسونجو وأيمن حفني موسم 2017-18.

ووصل الزمالك للنقطة 42 في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 56 في الصدارة.

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