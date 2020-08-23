حازم إمام: توقعنا الفوز على الأهلي بأكثر من 3 أهداف.. وإذا تواجهنا في إفريقيا الأفضلية ستكون لنا

الأحد، 23 أغسطس 2020 - 01:05

كتب : FilGoal

حازم إمام - أجايي - الزمالك - الأهلي

يرى حازم إمام لاعب الزمالك أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز بأكثر من 3 أهداف على الأهلي.

وفاز الزمالك على الأهلي بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقال حازم إمام عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نقصر في الملعب وكنا نؤدي بكل قوة من أجل تحقيق الفوز".

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وأضاف "وحتى إذا كان فارق النقاط كبيرا في الدوري ولكن الفوز على الأهلي في مباراة القمة يعتبر بطولة منفردة، والبطولة لم تحسم بعد".

وأكمل "الفريق استعد بشكل جيد لمباراة القمة وذلك سبب تحقيق الزمالك للفوز".

وواصل "توقعنا الفوز على الأهلي بأكثر من 3 أهداف وإذا استغل الفريق الفرص التي أتيحت له لكنا سجلنا أهدافا أكثر من ذلك".

وتابع "الفوز بهذه المباراة يؤكد أن كرة القدم لا يوجد بها حظ مثلما قال البعض عندنا فزنا في السوبر المصري بركلات الترجيح".

وشدد "أما مباراة الدوري الماضية لم نذهب لخوضها لأن مرتضى منصور رئيس النادي فضل ذلك حتى لا يحدث أي أزمة بين لاعبي الفريقين".

وأتم تصريحاته "إذا قابلنا الأهلي في نهائي إفريقيا ستكون الأفضلية لنا".

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