جوزيه: الأهلي ترك المساحات لـ الزمالك وتمركز اللاعبين كان خاطئا

يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن الفريق الأحمر ترك مساحات كبيرة في دفاعه ما أدى إلى فوز الزمالك.

وخسر الأهلي لأول مرة في الدوري هذا الموسم أمام الزمالك بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ21 من المسابقة.

وقال جوزيه عقب المباراة في قناة الأهلي: "دفاع الأهلي كان به الكثير من المساحات أمام الزمالك وتمركز اللاعبين كان خاطئا والزمالك كان أفضل في الدفاع".

وأضاف "كان يجب أن يشارك أحمد فتحي في مركز الظهير الأيمن، وأيمن أشرف لا يجيد في قلب الدفاع".

وتابع "جيرالدو كان سيئا في الجناح الأيمن وكان يجب أن يلعب في الجناح الأيسر مثل مباراة أسوان لأنه شكل جبهة قوية مع معلول".

وأكمل "كان يجب أن يشارك وليد سليمان في مركز صانع الألعاب وليس الجناح الأيسر لأنه لا يملك السرعة لتأدية واجبات هذا المركز".

وواصل "الأهلي لم يكن موفقا في المباراة رغم الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر من الزمالك، لكن الأبيض كان أكثر فاعلية على المرمى".

وأتم تصريحاته "الأهلي منح الزمالك الفرصة والمساحات لتسجيل الأهداف ويجب تدارك هذه الأخطاء وتحليلها بشكل جيد من المدرب حتى لا تتكرر".





















































































































































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