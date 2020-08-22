تشكيل الأهلي في القمة - فايلر يدفع بثلاثي وسط وبادجي يقود الهجوم

دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بثلاثي في خط وسط فريقه لمواجهة الزمالك في قمة الدوري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في الجولة الـ21 من الدوري المصري وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

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وفي خط وسط الأهلي يلعب كل من عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج.

فيما يقود أليو بادجي هجوم الأهلي في القمة.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي.

الهجوم: محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي - أليو بادجي.

الأهلي يدخل اللقاء متصدرا لترتيب الدوري المصري برصيد 56 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ39 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من رصيده وفقا لقرار اتحاد الكرة.

ويدير المباراة الحكم الكرواتي إيفان بيبيك ويعاونه مواطنه جوران ياتاكي وإيفيكا مودريتش، على أن يتولى فران بوفيتش مهمة الحكم الرابع.

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