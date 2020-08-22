وزير الرياضة يٌصدق على طلب الأهلي لصرف مستحقات مؤمن زكريا.. ويأمر بالمساهمة في علاجه

السبت، 22 أغسطس 2020 - 16:47

كتب : هاني العوضي

مؤمن زكريا - الأهلي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تصديق أشرف صبحي وزير الرياضة على طلب النادي الأهلي بصرف مستحقات مؤمن زكريا لاعب الفريق.

وأعلنت وزارة الرياضة، التصديق على طلب الأهلي بصرف قيمة تعاقد مؤمن زكريا رغم عدم قيده في قائمة الفريق.

من جهة أخرى، كشف وزير الرياضة بأنه وجه بمساهمة الوزارة في علاج اللاعب.

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وأكد صبحي أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والرعاية لجميع أعضاء منظومة الرياضة المصرية وفى مقدمتها اللاعبين وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات العلاج والرعاية الصحية لجميع للاعبين.

يذكر أن الوزارة وافقت من قبل على المساهمة فى علاج اللاعب مؤمن زكريا وفور تلقي طلب النادى الأهلى خلال الأيام الماضية بالموافقة على قيام النادي الأهلى بسداد قيمة العقد الخاص باللاعب، قام الوزير على الفور بدراسة طلب النادي والموافقة على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بعلاج اللاعب واستقرار أوضاعه الصحية.

FilGoal.com كشف في وقت سابق من اليوم السبت، محاولة اتحاد الكرة لاستقدام مؤمن زكريا وتنفيذه لركلة البداية في لقاء الأهلي والزمالك مساء. (طالع التفاصيل)

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب منذ قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.

صاحب الـ32 عاما ظهر في فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة أثناء حضوره لعرض مسرحي للفنان أحمد عز.

ولم يتمالك اللاعب نفسه وبكى أثناء تحية الجماهير له، ما استدعى تعاطف جارم من الجماهير مع اللاعب.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك مساء اليوم السبت على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري.

في القمة في الدوري الأهلي الزمالك مؤمن زكريا
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