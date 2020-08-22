ذا أثليتك: مورينيو يرفض عرض برشلونة لاستعارة موهبة توتنام

رفض الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام فكرة الاستغناء عن الموهبة الإنجليزية ريان سيسينيون، ولو على سبيل الإعارة.

وكشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة استفسار نادي برشلونة الإسباني من نظيره توتنام بخصوص إمكانية استعارة الجناح سيسينيون، ولكن مورينيو رفض.

برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم سيسينيون، بل أندية عديدة فعلت ذلك وعلى رأسهم أياكس الهولندي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وسيلتيك الأسكتلندي وكذلك الثنائي الإنجليزي نيوكاسل وبرايتون، وفقا لـ ذا أثليتك.

وعلى الرغم من عدم مشاركة سيسينيون في أي دقيقة مع توتنام منذ استئناف المسابقات الإنجليزية بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، إلا أن مورينيو يؤمن بقدرات اللاعب.

تمسك توتنام بـ ريان يأتي من الطرفين، طرف الإدارة المتمثل في دانيال ليفي والذي ينتظر رؤية استثماره في اللاعب الشاب يؤتي بثماره، وكذلك من طرف مورينيو الذي يؤمن بقدرات اللاعب نظرا لأنه يمكنه اللعب كظهير أيسر أيضا وليس مجرد كجناح أيسر.

إمكانية مشاركة سيسينيون كظهير أيسر تجعله قد يكون اللاعب الوحيد المتاح رفقة بين ديفيز، نظرا لإمكانية رحيل سيرجي أورييه إلى ميلان، إلى جانب اقتراب رحيل داني روز، وفقا لـ الشبكة الموثوقة.

سيسينيون صاحب الـ 20 عاما انضم لـ توتنام في أغسطس من العام الماضي، قادما من فولام بعدما ساهم اللاعب في وصول الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-19.

أداء سيسينيون في الدرجة الأولى مع فولام، جعله يترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد كأول لاعب من خارج الدوري الممتاز، يترشح لذلك.

ولعب سيسينيون 120 مباراة مع الفريق الأول لـ فولام ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 18 في كل البطولات.

مع توتنام، ظهر ريان في 12 مباراة فقط الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.