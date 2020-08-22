ذا أثليتك: مورينيو يرفض عرض برشلونة لاستعارة موهبة توتنام

السبت، 22 أغسطس 2020 - 17:37

كتب : FilGoal

ريان سيسينيون - توتنام

رفض الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام فكرة الاستغناء عن الموهبة الإنجليزية ريان سيسينيون، ولو على سبيل الإعارة.

وكشفت شبكة ذا أثليتك الموثوقة استفسار نادي برشلونة الإسباني من نظيره توتنام بخصوص إمكانية استعارة الجناح سيسينيون، ولكن مورينيو رفض.

برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم سيسينيون، بل أندية عديدة فعلت ذلك وعلى رأسهم أياكس الهولندي وميلان الإيطالي وباير ليفركوزن الألماني وسيلتيك الأسكتلندي وكذلك الثنائي الإنجليزي نيوكاسل وبرايتون، وفقا لـ ذا أثليتك.

أخبار متعلقة
دايلي ميل: كين يغيب عن بداية معسكر توتنام توتوسبورت: ميلان يوقف مفاوضاته مع توتنام بشأن أورييه رسميا - توتنام يضم هارت ذا أثليتك: برشلونة يريد أنخيلينو من مانشستر سيتي سواريز: إذا أراد برشلونة رحيلي من الأفضل أن يخبرني بارتيميو بشكل مباشر

وعلى الرغم من عدم مشاركة سيسينيون في أي دقيقة مع توتنام منذ استئناف المسابقات الإنجليزية بعد التوقف بسبب فيروس كورونا، إلا أن مورينيو يؤمن بقدرات اللاعب.

تمسك توتنام بـ ريان يأتي من الطرفين، طرف الإدارة المتمثل في دانيال ليفي والذي ينتظر رؤية استثماره في اللاعب الشاب يؤتي بثماره، وكذلك من طرف مورينيو الذي يؤمن بقدرات اللاعب نظرا لأنه يمكنه اللعب كظهير أيسر أيضا وليس مجرد كجناح أيسر.

إمكانية مشاركة سيسينيون كظهير أيسر تجعله قد يكون اللاعب الوحيد المتاح رفقة بين ديفيز، نظرا لإمكانية رحيل سيرجي أورييه إلى ميلان، إلى جانب اقتراب رحيل داني روز، وفقا لـ الشبكة الموثوقة.

سيسينيون صاحب الـ 20 عاما انضم لـ توتنام في أغسطس من العام الماضي، قادما من فولام بعدما ساهم اللاعب في وصول الفريق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-19.

أداء سيسينيون في الدرجة الأولى مع فولام، جعله يترشح لجائزة أفضل لاعب صاعد كأول لاعب من خارج الدوري الممتاز، يترشح لذلك.

ولعب سيسينيون 120 مباراة مع الفريق الأول لـ فولام ونجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة 18 في كل البطولات.

مع توتنام، ظهر ريان في 12 مباراة فقط الموسم الماضي ونجح في التسجيل مرة والصناعة مرة.

في إنجلترا في برشلونة توتنام برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تشكيل الزمالك في القمة - أوباما وحازم إمام أساسيان أمام الأهلي 10 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الأهلي في القمة - فايلر يدفع بثلاثي وسط وبادجي يقود الهجوم 11 دقيقة | الدوري المصري
الظهور الودي الأول.. صلاح يشارك في الانتصار على شتوتجارت 28 دقيقة | أوروبا
مؤتمر فليك: باريس يذكرني بـ برشلونة.. ولن نغيّر فلسفتنا الناجحة 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر كيميتش: لا نريد تكرار ما حدث مع الجيل السابق.. ومدربنا يعاملنا بإنسانية ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر قمة الدوري - الزمالك ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
هدفان في 180 دقيقة.. مصر والجيش يهزمان الجونة وطنطا 2 ساعة | الدوري المصري
أبو ريدة يطلق مبادرة من 6 نقاط لدعم مؤمن زكريا "مخاطبة كاف ليكون سفير نهائي دوري الأبطال" 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 بيراميدز يكشف تشخيص إصابة عبد الله السعيد 3 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك 4 مدرب هدرسفيلد يعلنها: رمضان صبحي قريب للغاية من مغادرة النادي
قد ينال إعجابك