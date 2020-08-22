تشكيل الزمالك في القمة - أوباما وحازم إمام أساسيان أمام الأهلي

السبت، 22 أغسطس 2020 - 20:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاصة

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة القمة أمام الأهلي.

الزمالك يستقبل الأهلي في استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 للدوري المصري.

وشهد تشكيل الزمالك مشاركة يوسف أوباما من البداية، والأمر نفسه ينطبق على القائد حازم إمام، بعد تعافيهما من الإصابة.

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كما يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك، بعد أن شارك جنش في المباراة الماضية أمام نادي مصر.

كما يبدأ المغربي أشرف بنشرقي على الجناح، ويعود مصطفى محمد لقيادة خط الهجوم.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الشافي

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد

الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد

دكة البدلاء: محمود جنش – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – إسلام جابر – حسام أشرف – محمد أوناجم – أسامة فيصل – كاسونجو كابونجو – عمر السعيد

تعرف على تشكيل الأهلي من هــنــا

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