ممدوح عيد: بيراميدز يٌقدر كل الأندية ولا صحة لدخولنا مفاوضات مع أي مدرب في الدوري

نفى ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، دخول النادي في مفاوضات مع أي مدرب مرتبط بتعاقد مع فريق في الدوري المصري.

ويرى المدير التنفيذي لبيراميدز، بأن هذه الأخبار التي لا تمت للواقع بصلة، هدفها الأساسي هو الوقيعة بين ناديه وأندية كبيرة بعينها.

وقال عيد في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي: "كل ما يتردد عن دخول الإدارة في مفاوضات مؤخرا مع لاعبين ومدربين مرتبطين بعقود مع أنديتهم في الدوري المصري غير صحيح".

وأضاف "كل تلك التكهنات لا أساس لها من الصحة وتدخل تحت طائلة الشائعات. النادي واضح في تعاملاته مع جميع الأندية ويرفض الزج باسمه في أخبار لا تمت للواقع بصلة وهدفها استدعاء روح المؤامرة على أندية كبيرة بعينها بغرض الوقيعة مع الأندية المصرية التي يقدرها نادي بيراميدز جميعا".

المدير التنفيذي أكمل "بيراميدز في إطار الاحترام والتعامل الراقي مع جميع الأندية، والتعامل باحترافية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يتفاوض مع لاعبين عقودهم ممتدة مع أنديتهم إلا من خلال الطرق الشرعية والتواصل مع الأندية، وحال رغب بيراميدز في التعاقد مع لاعب عقده ممتد سيعلم ناديه مباشرة من مسئولي بيراميدز بعيدا عن التسريبات والأخبار المغلوطة".

وواصل "النادي يعلن عن صفقاته بنفس الطريقة المتبعة دائما بعيدا عن الشائعات وتسريب الأخبار الذي يظهر دائما أنه غير صحيح، ونحن فريق مستقر فنيا ولا نفاوض مدربين حاليا مع وجود مدير فني قدير وهو الكرواتي أنتي تشاتشيتش في منصبه بالفريق".

ممدوح عيد أكمل "على وسائل الإعلام الالتزام بميثاق الشرف الصحفي ومراعاة المهنية، لأن النادي لن يلتفت مجددا لتلك الأخبار المغلوطة ولن ينجرف للرد عليها مرة أخرى ولن يحيد عن مساره".

وأتم "سيبقى تركيزنا الأكبر على العمل والجد من اجل الانجاح ولن نرد على تلك الشائعات التي تفتقر لأدنى أنواع المصداقية والنزاهة، سواء بغرض يحدث يوميا في عالم كرة القدم بتلميع بعض الوكلاء للاعبيهم ومحاولة زيادة أسعارهم السوقية، أو بهدف تشويه صورة النادي ومحاولة ضرب استقراره، في الوقت الذي يجب على الجميع أن يتعامل معنا فيه بوصفتنا ممثل مصر الوحيد في بطولة الكونفدرالية بعد الوصول لنصف النهائي في مشاركته التاريخية الأولى قاريا".

كانت صحيفة آرجاوير زيتونجسويسرية قد زعمت بأن نادي بيراميدز اتفق بالفعل مع ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، ليكون مدربا للفريق بنهاية الموسم.

الأهلي بدوره نفى الخبر، وقال مصدر من النادي لـFilGoal.com بأن فايلر أخبرهم بعدم صحة تلك الأخبار تماما. (طالع التفاصيل)

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بفارق عريض عن أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.