سكاي: ماجواير أصبح حرا بعد توجيه 3 تهم له من بينها محاولة رشوة ضابط

خرج الإنجليزي هاري ماجواير قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي من المحكمة في اليونان بعدما ألقي القبض عليه في جزر ميكونوس اليونانية.

هاري ماجواير النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ماجواير خرج بعد ساعة واحدة من تواجده في المحكمة ورفض الإدلاء بتصريحات عن الحادث.

ورد محامي المدافع على مراسل شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية هل ماجواير أصبح حرا أم لا وقال: "حتى الآن، نعم".

وسيحضر محامي اللاعب جلسة أخرى في 25 أغسطس المقبل بعدما صار اللاعب حرا في العودة إلى إنجلترا مجددا.

القاضي وجه 3 تهم لماجواير وهي، الاعتداء اللفظي واليدوي ومحاولة رشوة ضابط.

ولا يُعرف إذا كانت التهم الـ 3 موجهة لمدافع مانشستر يونايتد أم للشخصين الآخريين، لأن حكم السجن في محاولة رشوة ضابط تصل إلى 3 سنوات.

مراسل سكاي قال "لا أحد يعرف ماذا حدث داخل المحكمة سواء هاري ماجواير والشخصين والمحامين وكذلك الدفاع والقاضي، ولم يُسمح للصحفيين بالدخول".

ما الذي حدث؟

ماجواير تورط في جدال حاد مع سائحين إنجليز خارج حانة فجر الجمعة، تدخلت الشرطة اليونانية لفض الخلاف قبل تحوله إلى شجار، لكن قائد مانشستر يونايتد رفض التدخل وحاولت الشرطة التحكم في غضب اللاعب لكنه قاوم السلطات. (طالع التفاصيل)

وفقا لصحيفة "بورتو ثيما" اليونانية، فإن ماجواير تم اعتقاله بعد تقييده بسبب مقاومة السلطات وتم اصطحابه مع السائحين الإنجليز إلى مقر الشرطة.

التقارير قالت أن بعض المشجعين سبوا اللاعب ونادي مانشستر يونايتد مما بدأ الشجار، وتقارير أشارت إلى أن شقيقة المدافع الإنجليزي طُعنت بسلاح حاد ما تسبب في نشوب المشاجرة.

قائد مانشستر يونايتد يقضي إجازته بعيدا عن إنجلترا بعد نهاية الموسم الكروي، عقب توديع مانشستر يونايتد بطولة الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 2-1.

ويخوض مانشستر يونايتد أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن منافسات الجولة الثانية بعد تأجيل مباراته في الجولة الأولى ضد بيرنلي، وتنطلق الجولة الثانية يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وأصدر نادي مانشستر يونايتد بيانا أعلن من خلال علمه التام بالحادثة المزعومة والتي تورط فيها قائده هاري ماجواير فجر الجمعة في جزيرة ميكونوس في اليونان (طالع التفاصيل).

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