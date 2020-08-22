كانال 5: ميسي لن يرحل عن برشلونة

السبت، 22 أغسطس 2020 - 12:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة - بايرن ميونيخ

كشفت قناة "كانال 5" الإسبانية بأن ليونيل ميسي مستمر مع برشلونة ولن يرحل عن الفريق هذا الصيف.

وحسب القناة التليفزيونية، فإن ميسي اشترط وجود مشروع ناجح في برشلونة، ليستمر مع الفريق.

رونالد كومان المدير الفني الهولندي الجديد للفريق ضمن لـ ميسي ذلك، وتكفل بتواجد المشروع الناجح. الأمر الذي شجع ميسي على تغيير قراره والاستمرار مع الفريق.

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إذاعة راك 1 الإسبانية كانت قد كشفت قبل أيام قنبلة مدوية، مفادها بأن ميسي أخبر كومان برغبته في الرحيل هذا الصيف بالفعل، إثر اجتماع دار بينهما في منزل ميسي.

رونالد كومان بدوره صرح أمس السبت "لا بد أن ينهي مسيرته هنا. ما زلت أتواصل مع بيب جوارديولا وأخبرني بأن تدريب ميسي سيكون أمرا رائعا. ميسي هو برشلونة وبرشلونة هو ميسي، لذلك لا يمكن أن يرحل".

وتعاقد كومان لتدريب برشلونة خلفا لـ كيكي سيتيين الذي أقيل عقب الهزيمة 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة خسر 2-8 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، هزيمة هزت العرش الكتالوني من أسفل كيكي سيتيين، وأطاحت به خارج النادي. (طالع التفاصيل)

لكن هذا لم يكن كافيا لـ ميسي، إذ أشارت إذاعة "كادينا كوبي" أن ميسي غاضب للغاية ويريد الرحيل في 2021 مع نهاية عقده مع النادي. (طالع التفاصيل)

هذا التقرير قد يكون مكررا، أم النبأ الصادم فقد نقله مارسيلو بيتشر الصحفي البرازيلي في شبكة Esporte Interativo البرازيلية، الذي كشف عن رغبة ميسي في الرحيل الصيف الحالي، وليس مع نهاية عقده حتى. (طالع التفاصيل)

في إسبانيا ميسي برشلونة
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