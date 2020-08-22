تشكيل الزمالك المتوقع – أبو جبل أساسي.. وحازم إمام يعود أمام الأهلي

السبت، 22 أغسطس 2020 - 12:30

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاصة

يعود محمد أبو جبل لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي، فيما يبدأ حازم إمام على الرواق الأيمن بعد الشفاء من الإصابة.

FilGoal.com توصل للتشكيل الأقرب لنادي الزمالك اليوم أمام الأهلي.

التشكيل سيشهد عودة أبو جبل لحراسة المرمى بعدما حرس جنش مرمى الفريق أمام نادي مصر.

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حازم إمام سيتواجد أيضا كظهير أيمن بعدم إتمام الشفاء من الإصابة. الجهاز الطبي سيجري اختبارا طبيا لحازم إمام وأوباما اليوم قبل المباراة، لكن المؤشرات تؤكد جاهزيتهما.

بنشرقي سيبدأ أيضا على الجناح الأيسر، فيما سيعود مصطفى محمد لقيادة الهجوم.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – حازم إمام.

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد.

أمامهم: أحمد مصطفى "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 لبطولة الدوري المصري.

في القمة في الدوري الزمالك الأهلي
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