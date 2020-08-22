تشكيل الأهلي المتوقع – هاني أساسي.. وبادجي يقود الهجوم أمام الزمالك

السبت، 22 أغسطس 2020 - 12:59

كتب : حسام نور الدين

أليو بادجي - الأهلي - أسوان

استقر ريني فايلر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي على التشكيل الأقرب لمواجهة الزمالك.

تشكيل الأهلي سيشهد تواجد أليو بادجي كمهاجم أساسي، فيما سيلعب أيمن أشرف بجانب ياسر إبراهيم في خط الدفاع.

من جهة أخرى، يفاضل فايلر بين مشاركة حمدي فتحي في وسط الملعب بجانب السولية وأليو ديانج، أو مشاركة جيرالدو كجناح مع تواجد جونيور أجايي في الجهة الأخرى، بشرط أن يكون الأنجولي بات جاهزا بشكل كامل بدنيا.

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وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – حمدي فتحي.

أمامهم: جونيور أجايي – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: أليو بادجي.

يعد هذا التشكيل الأقرب للأهلي في ظل ما ظهر في مران الأهلي أول أمس الخميس، لكن يبقى فايلر بالتغيير واردا خاصة بعدما فضل إقامة المران الأخير بشكل سري دون حضور الصحفيين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ21 للدوري المصري.

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