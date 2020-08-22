فيفا يقدم مقترحات جديدة لتمثيل المنتخبات الوطنية

يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإصدار قوانين جديدة تساعد اللاعبين على تمثيل منتخب وطني ثان.

وهناك اقتراحات مختلفة تخدم اللاعبين تم تقديمها، وسيتم التصويت عليها من الـ 211 اتحادا قاريا في 18 سبتمبر المقبل في اجتماع "فيفا" المقرر عقده في زيورخ السويسرية عن طريق الفيديو.

المقترح يأمل في أن يحصل اللاعب على الحق في تمثيل منتخب آخر إذا خاض 3 مباريات مع المنتخب الأول قبل أن يتم الـ 21 عاما خلال 3 سنوات بشرط ألا يكون قد شارك في بطولة قارية كبيرة مثل كأس العالم أو بطولة قارية مثل يورو أو كوبا أمريكا.

وعمل الاتحاد الدولي على حالة من أجل التوصل لحلول وتقديم المقترح قبل عرضه على الاتحادات القارية.

منير الحدادي الذي رٌفض طلبه من "فيفا" بتمثيل منتخب المغرب في كأس العالم 2018، بسبب خوضه مباراة واحدة مع إسبانيا في تصفيات يورو 2018 كبديل في الدقيقة 77 في سبتمبر 2014.

والقانون الجديد قد يساعد البرازيلي أوسكار الذي اقترح أن يلعب بقميص منتخب الصين في وقت سابق بعدما انتقل للدوري الصيني في 2017 (طالع التفاصيل).

لكن طلب أوسكار قد يُرفض لأنه خاض 3 مباريات بعدما أتم 21 عاما مع المنتخب الصيني ولعب أيضا في كأس العالم 2014.

وستساهم قوانين "فيفا" الجديدة العديد من اللاعبين الذين ولدوا في أوروبا وخاضوا مباريات مع المنتخبات السنية الصغيرة أو مباريات ودية دولية ومن ثم تحولوا للعب لمنتخبات بلادهم الأصلية نظرا لأصولهم العائلية.

لذلك يعمل المقترح على توضيح كم سنة يعيش فيها اللاعب خلال البلد لتمثيل منتخبها، والذي يستهدف مساعدة الأطفال الذين انتقلوا مع عائلتهم لبلد جديدة لأسباب غير رياضية من أجل تمثيل الدولة على مستوى المنتخب.

المقترح هو "الإقامة 3 سنوات في البلد الأصلي قبل إتمام العشر سنوات، أو 5 سنوات حال الانتقال بين سن الـ 10 والـ 18".

والقانون الحالي بالفعل يتطلب أن يعيش اللاعب 5 سنوات في البلد بعدما يتم الـ 18 عاما من أجل الحصول على حق تمثيل المنتخب.

هذا البند أتاح للبرازيلي إيلكسون ومواطنه ألوسيو بالتحول واللعب لمنتخب الصين كلاعبين مجنسين بعدما لعبا ما يزيد عن 5 مواسم في الدوري الصيني.

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