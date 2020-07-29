أوسكار لا يمانع اللعب لمنتخب الصين ويعلق: من الصعب تمثيل لـ البرازيل حاليا

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 17:50

كتب : FilGoal

أوسكار

أبدى البرازيلي أوسكار تحمسه لارتداء قميص منتخب الصين حال حصوله على الجنسية وموافقة الاتحاد الدولي على تغيير المنتخب الوطني.

أوسكار

النادي : شنغهاي

أوسكار لاعب شنجهاي إس أي بي جي الصيني سبق له أن لعب لمنتخب البرازيل في 47 مباراة دولية وحقق بطولة كأس القارات 2013 وشارك في كأس العالم 2014 التي استضافتها بلاده.

وقال صانع الألعاب البالغ 28 عاما لقناة "CGTN" الصينية: "أستطيع التفكير في ذلك، من الصعب أن ألعب لمنتخب البرازيل حاليا لأنني هنا".

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وأضاف "لكن في الصين الجميع يرى كيف أقدم أداءً جيدا".

وواصل "في النهاية إذا احتاج المنتخب الصيني لاعب وسط جيد، أستطيع المساعدة".

وأتم "أحب الصين ولكن أعتقد أن اللاعبين الآن، إذا ذهبوا لتغيير جنسيتهم إلى الصينية فيمكنهم أن يقدموا أداءً أفضل أيضا".

وانتقل أوسكار إلى الدوري الصيني في صيف 2017 مقابل 60 مليون يورو قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وشارك أوسكار في 124 مباراة وسجل 39 هدفا وصنع 67 في جميع المسابقات، وساهم في تحقيق لقب الدوري والسوبر لأول مرة في تاريخ النادي.

وبدأ المنتخب الصيني تجنيس عددا من المحترفين البرازيليين لارتداء قميص التنين، ويعد البرازيلي إيلكسون الأسم الأبرز إذ شارك مع المنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 وكآس آسيا 2023.

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