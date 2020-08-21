توتوسبورت: دجيكو يتفوق على ميليك في صراع مهاجم يوفنتوس القادم

قد تتحول خيارات يوفنتوس في خط الهجوم إلى اسم مفاجئ وهو البوسني إدين دجيكو.

ويتفوق البوسني المخضرم على أركاديوش ميليك مهاجم نابولي الإيطالي في قائمة بيرلو لدعم الهجوم.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية إن راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون الإنجليزي ودجيكو يتصارعان على مقعد المهاجم في يوفنتوس ستيديوم.

وكانت الصحيفة قد أشارت سابقا أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز قد سافر إلى لندن للتفاوض لضم المهاجم المكسيكي. (طالع التفاصيل)

ويوجد اهتمام من إدارة روما الجديد في تدعيم صفوف الفريق وقد يكون ميليك مهاجم نابولي الذي لم يجدد تعاقده بعد مهاجم الجيالوروسي المقبل.

وأضاف التقرير أن ميليك يفضل الانتقال لـ يوفنتوس لكن في تغيير سريع في الأحداث قد يكون بديل دجيكو في العاصمة الإيطالية.

دجيكو البالغ 34 عاما سجل 19 هدفا وصنع 14 مع روما في الدوري الإيطالي والأوروبي الموسم المنصرم، وصار رابع أفضل هداف في تاريخ النادي.

بينما ميليك البالغ 26 عاما سجل 14 هدفا فقط في جميع المسابقات وقاد الفريق لتحقيق لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس بتسجيل الركلة الأخيرة في شباك جانلويجي بوفون.

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