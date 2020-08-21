لارسون و"خبير في الركلات الثابتة" مساعدان لـ كومان في برشلونة

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

هنريك لارسون - رونالدو كومان - ألفريد شرودر - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين ألفريد شرودر والسويدي هنريك لارسون ضمن الطاقم الفني للهولندي رونالد كومان حتى صيف 2022.

وسبق لكومان ولارسون أن لعبا بقميص فينورد الهولندي بين 1995 و1997 ويعودا للعمل سويا مرة أخرى في برشلونة.

وعمل لارسون سابقا مدربا لفرق فالكينبرج وهلسنبورج في الدوري السويدي.

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في المقابل فوصف موقع برشلونة الهولندي شرودر بـ "خبير في الركلات الثابتة"، وسبق له العمل في هوفنهايم الألماني وشهد تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا، وكذلك أياكس الهولندي موسم 2018-19 وعمل مع فرينكي دي يونج لاعب أياكس السابق في الوصول للمربع الذهبي لدوري الأبطال.

لارسون ارتدى قميص برشلونة في 2004 وقضى موسمين خاض خلالهما 62 مباراة وسجل 22 هدفا وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا ولقبين للدوري الإسباني والسوبر الإسباني مع البلاوجرانا.

وسجل السويدي هدف فوز برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2006 أمام أرسنال عندما شارك كبديل تحت قيادة الهولندي فرانك ريكارد.

وكان برشلونة قد عيّن كومان مديرا فنيا للفريق لمدة موسمين خلفا للمُقال كيكي سيتيين.(طالع التفاصيل)

برشلونة رونالد كومان في إسبانيا
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