مواعيد مباريات الجمعة 21 أغسطس 2020.. سموحة يواجه بيراميدز ونهائي الدوري الأوروبي

تبدأ مواجهات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز بمواجهة الإنتاج الحربي أمام ضيفه إنبي على استاد السلام في تمام الرابعة عصرا على قناة "أون سبورتس 1".

ويواجه أسوان نظيره المقاولون العرب في نفس الجولة على استاد اتحاد الشرطة في السادسة والنصف مساء على قناة "أون سبورتس 2".

وفي التاسعة مساء، يواجه سموحة ضيفه بيراميدز على استاد الإسكندرية ضمن منافسات نفس الجولة، على قناة "أون سبورت 1".

في نفس الموعد، التاسعة مساء، يواجه إشبيلية نظيره إنتر ميلان على ملعب "راين إينرجي ستاديون" ضمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2019-2020، ويذاع اللقاء على قناة "أون سبورت 1" بتعليق علي محمد علي.

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