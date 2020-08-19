توتوسبورت: المدير الرياضي لـ يوفنتوس سافر إلى لندن لضم خيمينيز

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 12:45

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز أثناء تسجيل هدفه ضد أولمبياكوس

سافر فابيو باراتيتشي إلى العاصمة الإنجليزية لندن للقاء مسؤولي ولفرهامبتون الإنجليزي ووكيل المهاجم المكسيكي راؤول خيمينيز.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية فأن يوفنتوس مستعد لبدء التفاوض مع الفريق الإنجليزي لضم المهاجم المكسيكي في الصيف الجاري.

وأضاف التقرير أن الذئاب الإنجليزية قد يطلبون إتمام الصفقة بإدخال أسماء من صفوف يوفنتوس، وهم أليكس ساندرو وآرون رامسي ودوجلاس كوستا.

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ويفضل الفريق الإنجليزي ضم التركي مريح ديميرال المدافع البالغ 22، لكن إدارة يوفنتوس لا تفكر في بيع اللاعب الشاب.

ويسعى يوفنتوس لإدخال دانييلي روجاني أو كريستيان روميرو ضمن الصفقة لتقليل قيمة المقابل المادي.

وأشارت تقارير في وقت سابق أن الذئاب لن يتخلوا عن مهاجمهم بأقل من 60 مليون يورو.

وتواجد خيمينيز البالغ 29 عاما على طاولة أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للبيانكونيري ضمن 7 أسماء لتدعيم خط هجوم السيدة العجوز (طالع التفاصيل).

وسجل لاعب بنفيكا وأتليتكو مدريد الأسبق 27 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات خلال 55 مباراة الموسم المنصرم.

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يوفنتوس راؤول خيمينيز أندريا بيرلو ولفرهامبتون
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