تقرير مغربي: اتجاه لتأجيل دربي الرجاء والوداد في الدوري

الجمعة، 21 أغسطس 2020 - 13:32

كتب : FilGoal

البنا - الوداد - الرجاء

اتجاه لتأجيل مباراة الدربي البيضاوي بين الرجاء والوداد في الدوري المغربي ضمن الجولة الـ 25 بسبب الحالات المصابة بـ فيروس كورونا.

ووفقا لموقع " le360" المغربي فأن اتحاد الكرة المغربي سيؤجل المباراة لموعد لاحق بسبب دخول 10 أفراد من فريق الوداد في الحجر الصحي بسبب إصابتهم بـ كورونا.

وكان من المنتظر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل ضمن مواجهات الجولة الـ 25.

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ويغيب مجموعة من لاعبي الوداد عن تدريبات الفريق لخضوعهم في الجر الصحي.

وكان الوداد قد أعلن في بيان إصابة 5 لاعبين بـ فيروس كورونا في وقت سابق (طالع التفاصيل).

وتأجلت مباراتين للوداد في الدوري المغربي بسبب إصابات أفراده بـ كورونا أمام الجيش الملكي ورجاء بني ملال.

فيما تأجلت مباراة للرجاء بعد اكتشاف حالات مصابة ضمن فريق سريع وادي زم.

ويتصدر الرجاء جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 45 نقطة من 22 مباراة ويليه الوداد برصيد 40 نقطة من 21 مباراة متساويا مع نهضة بركان صاحب المركز الثالث والذي خاض 22 مباراة.

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