رسميا - الوداد يعلن 5 إصابات إضافية بفيروس كورونا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 14:15

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

أعلن نادي الوداد عن إصابة 5 حالات داخل الفريق بفيروس كورونا نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع يوم الثلاثاء.

وبذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل فريق الوداد إلى 10 حالات بعد إعلان إصابة 5 آخرين الجمعة الماضي.

وكان قد تم تأجيل مباراتين لفريق الوداد أخرهم رجاء بني ملال أمس الثلاثاء بسبب إصابات فيروس كورونا.

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وكشف موقع Le360 sports المغربي وفقا لمصادره عن تسجيل ثلاث حالات جديدة مؤكدة بين اللاعبين في فريق الوداد.

وأشار الموقع إلى أن الثلاثي المصاب هم لاعبو الفريق الأول بديع أووك وأيمن الحسوني ويحيى عطية الله.

وكان الوداد قد أعلن الجمعة الماضي إصابة 5 من الفريق بفيروس كورونا بينهم 3 أفراد من الطاقم الإداري بجانب الثنائي إسماعيل الحاد وبدر جاداريين.

ويستعد الوداد لمواجهة الأهلي في نهاية سبتمبر المقبل ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الوداد المركز الثاني في ترتيب الدوري المغربي برصيد 40 نقطة وبفارق نقطتين عن الرجاء المتصدر.

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