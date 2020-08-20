تقرير: قلق في برشلونة من توقيع فاتي مع خورخي مينديز وقربه من مانشستر يونايتد

انضم أنسو فاتي جناح نادي برشلونة الموهوب إلى قائمة النجوم الذين يتولى خورخي مينديز وكيل اللاعبين البرتغالي إدارة أعمالهم، وذلك وفقا لتقرير نشره موقع One Football.

وقال التقرير إن مينديز سيتولى الاهتمام بمسيرة فاتي الكروية بجانب حقوق استخدام صورته.

وأوضح التقرير أن برشلونة يرغب بشدة في تجديد تعاقد اللاعب معه والذي سيتضمن رفع قيمة الشرط الجزائي لديه من 170 مليون يورو إلى 400 مليون.

صاحب الـ17 عاما انضم إلى الفريق الأول في برشلونة قادما من فريق تحت 19 عاما خلال شهر أغسطس الماضي، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2022 مع خيار مشترك بتجديد عقده لعامين.

ويشعر برشلونة بالقلق خوفا من أن يعمل مينديز مع مانشستر يونايتد هذا العام لضم فاتي إلى صفوف الفريق الإنجليزي، ووفقا للتقرير فإن يونايتد قدم عرضين بالفعل ضم صاحب الـ17 عاما في 2020 لكنه لم ينجح في الحصول على موافقة من برشلونة.

فاتي الذي شارك كجناح أيسر وأيمن ومهاجم مع برشلونة هذا الموسم في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع هدفا في ظهوره الأول مع النادي الكتالوني.

وكان ليونيل ميسي نجم برشلونة قد انضم إلى الفريق الأول وهو في الـ18 من عمره ولعب في موسمه الأول في 25 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 آخرين. وربطت التقارير الصحفية فاتي في وقت سابق بمحاكاة مسيرة قائد برشلونة الحالي.

وظهر اسم فاتي لأول مرة مع منتخب إسبانيا، ضمن القائمة التي أعلنها لويس إنريكي مدرب المنتخب لخوض غمار منافسات دوري الأمم الأوروبية مطلع سبتمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

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