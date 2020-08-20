إنريكي يختار قائمة إسبانيا بـ "الكمامات" لمواجهتي دوري الأمم الأوروبية

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 12:56

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - إسبانيا

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قائمته الأولى عقب العودة لقيادة المنتخب مرة أخرى.

إنريكي استعاد منصبه من مساعده روبرتو مورينو في نوفمبر الماضي بعدما تعرض لفاجعة كبيرة إثر وفاة ابنته ما اضطره للابتعاد عن منتخب إسبانيا، ليقود مورينو تدريب اللاروخا خلال التصفيات المؤهلة ليورو 2020 وكذلك المباريات الودية الدولية كمدرب للمنتخب.

ومع توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب فيروس كورونا لم يعلن إنريكي عن قائمة منتخب اللاروخا.

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وتواجد أكثر من لاعب تحت 21 عاما في قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة ألمانيا (3 سبتمبر في شتوتجارت) وأوكرانيا في السادس من الشهر ذاته على ملعب دي ستيفانو في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويغيب داني سيبايوس وإيسكو وساؤول عن قائمة المنتخب فيما يتواجد تياجو ألكانتارا متوسط ميدان بايرن ميونيخ، وأيضا أوسكار رودريجز لاعب وسط ليجانيس والذي يعد أفضل لاعب في الدوري الإسباني تسديدا للركلات الثابتة.

وانضم أنسو فاتي وسيرخيو بوسكيتس فقط من برشلونة لقائمة المنتخب، فيما يتواجد فيران توريس لاعب مانشستر سيتي الجديد وأداما ترواري جناح ولفرهامبتون الإنجليزي في القائمة.

وأعلن إنريكي قائمته الأولى للدوري الأمم الأوروبية عن طريق الكمامات.

وجاءت قائمة الماتادور كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا – كيبا أريزابالاجا – أوناي سيمون

الدفاع: خيسوس نافاس – داني كاربخال – سيرخيو راموس – باو توريس – دييجو يورينتي – لويس جايا – سيرخيو ريجيليون – إريك جارسيا

الوسط: فابيان رويز – تياجو ألكانتارا – سيرخيو بوسكيتس – رودري – ميكيل مورينو – داني أولمو – أوسكار رودريجز

الهجوم: رودريجو – ميكيل أويرزابال – أداما تراوري – ماركو أسنسيو – أنسو فاتي – فيران توريس

وتقع إسبانيا في المجموعة الرابعة من التصنيف الأول للمسابقة في مجموعة تضم كل من سويسرا وأوكرانيا وألمانيا.

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لويس إنريكي منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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