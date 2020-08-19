تقارير: النني يعود إلى أرسنال للإعداد للموسم الجديد.. ولكن أرتيتا يريد إعارته

عاد محمد النني لاعب خط وسط أرسنال إلى ناديه بعد نهاية فترة إعارته إلى صفوف بيشكتاش التركي لبدء الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

ووفقا لصحيفة "إيفينينج ستاندرد" الإنجليزية فإن اللاعب صاحب الـ28 عاما سينخرط في المعسكر التحضيري لأرسنال للموسم الجديد.

في المقابل فإن صحيفة "ديلي ميل" أوضحت أن النني ليس ضمن خطط المدرب ميكيل أرتيتا للموسم المقبل وينوي السماح له بالرحيل معارا مجددا.

ويملك النني عقدا يستمر مع أرسنال لعامين مقبلين.

وانضم النني لأرسنال قادما من بازل السويسري في يناير من عام 2016 وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وشارك النني مع أرسنال في 89 مباراة في كل البطولات.

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