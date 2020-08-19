بيان رسمي - الإنتاج: الحكام تعمدت عدم استخدام الـVAR أمام الأهلي والمقاولون.. نريد استعادة حقنا

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 18:59

كتب : حامد وجدي

الإنتاج الحربي - الأهلي

أصدر نادي الإنتاج الحربي بيانا رسميا يعترض خلاله على بعض قرارات التحكيم خلال مباراتي الأهلي والمقاولون العرب.

وتعادل الإنتاج مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ20 من الدوري، وخسر أمام المقاولون بهدفين لهدف.

وجاء بيان الإنتاج كالآتي:

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في إطار ما تم اتخاذه من إجراءات جيدة للسعي نحو عودة نشاط كرة القدم والإصرار على نجاح المسابقة وما ترتب عليه من تنفيذ تقنية الـVAR برغم التكلفة المالية التي تحملها الاتحاد في سبيل ذلك في خطوة تحسب للجنة الخماسية لإصرارها على إعطاء كل فريق حقه ورفع الظلم عن بعض الفرق من جراء بعض القرارات الخاطئة لبعض الحكام.

إلا أنه مازل بعض الحكام تتعمد عدم الالتزام بذلك في بعض القرارات المصيرية والإصرار على قرارهم دون الرجوع إلى تقنية الـVAR.

وقد ظهر ذلك جليا واضحا خلال مباراة الإنتاج الحربي والأهلي وأخيرا مباراة الإنتاج والمقاولون العرب مما أر بالسلب على نتائج هاتين المباراتين وحرمان الإنتاج من نقاط هذه المباريات.

لذلك يرجى التكرم من سيادتكم بالرجوع إلى تسجيلات هذه المباريات والوقوف على مدى صحة ما جاء بخطابنا واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتصحيح المسار وإعطاء كل ذي حق حقه وذلك لثقتنا الكاملة في حضراتكم وعلمنا بوقوفكم على مسافة واحدة من جميع الفرق والذي نأمل أن يسير بعض الحكام على نفس الدرب لإحقاق الحق والعدالة للجميع.

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