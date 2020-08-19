خبر في الجول – فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 20:01

كتب : أحمد الخولي

ريني فايلر مدرب الأهلي

نفى ريني فايلر المدير الفني للأهلي لمسؤولي النادي دخوله في مفاوضات مع بيراميدز، بعد خروج تقارير سويسرية تشير إلى ذلك.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع فايلر بمجرد خروج الأنباء حول نية بيراميدز التعاقد معه، ورد المدرب السويسري بعدم صحة هذه التقارير.

وحسبما علم FilGoal.com أنه لا يعلم بشأن ما نشرته جريدة آرجاوير زيتونج السويسرية في هذا الصدد، خاصة وأنه لم يتعامل نهائيا ولم يدل بأي تصريحات.

أخبار متعلقة
تقرير سويسري: "منافس المدينة" بيراميدز يريد فايلر.. لديه شرط يسمح بالرحيل عن الأهلي مجانا فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك مؤتمر فايلر: لسنا سعداء.. وبدايتنا كانت سيئة للغاية

وقال فايلر لمسؤولي الأهلي إنه سعيد بتجربته في القلعة الحمراء، ولا يرغب في الرحيل أو إنهاء تعاقده، كما نفى وجود أي اتصالات بينه وبين مسؤولي بيراميدز.

قال تقرير سويسري إن مدرب الأهلي لديه شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا عن الأهلي في سبتمبر المقبل، بينما يملك بيراميدز رغبة في استقدام المدرب.

وأضاف التقرير "مع نجاحات فايلر مع الأهلي، بعض الأندية اهتمت، مثل منافس الأهلي في المدينة بيراميدز، الذي يريد تطوير موسمه المقبل".

وأكمل التقرير "الضربة ستكون قوية للأهلي إن حدثت، حيث خسر نجمه رمضان صبحي لصالح نفس النادي".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بفارق عريض عن أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

اقرأ أيضا

الزمالك يحصل على حٌكم بحق رعاية نجمه السابق

وليد صلاح الدين: تمنيت VAR في دربي 92

دونجا: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء في 2003

الأهلي بيراميدز ريني فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
كعب عرفات يحفظ سجل نيكوديموس.. دجلة يعود بنقطة من الإسماعيلية 21 دقيقة | الدوري المصري
لجنة أخلاقيات فيفا تبرئ إنفانتينو ساعة | أوروبا
تقارير: النني يعود إلى أرسنال للإعداد للموسم الجديد.. ولكن أرتيتا يريد إعارته ساعة | المحترفون
مباشر ليلة الأبطال – ليون (0) بايرن ميونيخ (2) نوير ينقذ مجددا ساعة | دوري أبطال أوروبا
جازيتا ديللو سبورت: تشيلسي يريد بيرنارديسكي من يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
تعرف على قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي في مدينة نصر 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل ليلة الأبطال – خماسي في وسط ليون أمام بايرن الذي يحافظ على قوام الـ8 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 فايلر: الإصابات اربكتنا بسبب قلة أجنحة الفريق.. وهذا ما قد يحدث أمام الزمالك
قد ينال إعجابك