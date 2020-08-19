خبر في الجول – فايلر ينفي لمسؤولي الأهلي تفاوضه مع بيراميدز

نفى ريني فايلر المدير الفني للأهلي لمسؤولي النادي دخوله في مفاوضات مع بيراميدز، بعد خروج تقارير سويسرية تشير إلى ذلك.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع فايلر بمجرد خروج الأنباء حول نية بيراميدز التعاقد معه، ورد المدرب السويسري بعدم صحة هذه التقارير.

وحسبما علم FilGoal.com أنه لا يعلم بشأن ما نشرته جريدة آرجاوير زيتونج السويسرية في هذا الصدد، خاصة وأنه لم يتعامل نهائيا ولم يدل بأي تصريحات.

وقال فايلر لمسؤولي الأهلي إنه سعيد بتجربته في القلعة الحمراء، ولا يرغب في الرحيل أو إنهاء تعاقده، كما نفى وجود أي اتصالات بينه وبين مسؤولي بيراميدز.

قال تقرير سويسري إن مدرب الأهلي لديه شرط في عقده يسمح له بالرحيل مجانا عن الأهلي في سبتمبر المقبل، بينما يملك بيراميدز رغبة في استقدام المدرب.

وأضاف التقرير "مع نجاحات فايلر مع الأهلي، بعض الأندية اهتمت، مثل منافس الأهلي في المدينة بيراميدز، الذي يريد تطوير موسمه المقبل".

وأكمل التقرير "الضربة ستكون قوية للأهلي إن حدثت، حيث خسر نجمه رمضان صبحي لصالح نفس النادي".

وتولى السويسري فايلر مسؤولية تدريب الأهلي في الـ 31 من شهر أغسطس من العام الماضي، بعقد لمدة عام.

فايلر الذي لم يكن معروفا لعدد كبير من جماهير القلعة الحمراء، أصبح معشوقا للعديد منهم بفضل نتائج المارد الأحمر.

وحقق فايلر مع الأهلي لقب السوبر المصري على حساب الزمالك، قبل أن يخسر نفس اللقب أمام الفارس الأبيض.

في الدوري، يحلق الأهلي بالصدارة بفارق عريض عن أقرب منافسيه.

ونجح الأهلي في الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مع فايلر، بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب إفريقي.

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