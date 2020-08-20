رسميا - الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي بالكامل

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن موعد جدول مباريات المسابقة المقرر انطلاقها في 12 سبتمبر المقبل على أن تختتم يوم 23 مايو.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى يوم 12 سبتمبر كالآتي:

السبت 12 سبتمبر:

كريستال بالاس × ساوثامبتون

فولام × أرسنال

ليفربول × ليدز

توتنام × إيفرتون

وست بروميتش × ليستر

وست هام × نيوكاسل

الإثنين 14 سبتمبر:

برايتون × تشيلسي

شيفلد يونايتد × وولفرهامبتون

بينما تم تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي بسبب مشاركتهم الأوروبية حتى فترة متأخرة من الموسم.

ويواجه مانشستر سيتي فريق أستون فيلا، بينما يلعب مانشستر يونايتد أمام بيرنلي.

أبرز مواجهات كل جولة:

وتشهد الجولة الثانية يوم 19 سبتمبر قمة مبكرة بين تشيلسي وليفربول، ومواجهة أخرى مثيرة بين وولفرهامبتون ومانشستر سيتي..

أما في الجولة الثالثة يوم 26 سبتمبر فيستضيف ليفربول فريق أرسنال ويحل ليستر سيتي ضيفا على مانشستر سيتي.

وفي الجولة الرابعة يوم 3 أكتوبر يستضيف مانشستر يونايتد فريق توتنام.

بينما في الجولة الخامسة يوم 17 أكتوبر يستضيف مانشستر سيتي فريق أرسنال بملعب الاتحاد.

وبالجولة السادسة يوم 24 أكتوبر يستضيف أرسنال فريق ليستر سيتي، كما يحل تشيلسي ضيفا على مانشستر يونايتد.

وفي الجولة السابعة يوم 31 أكتوبر يحل أرسنال ضيفا على مانشستر يونايتد.

أما في الجولة الثامنة فقمة الدوري الإنجليزي يوم 7 نوفمبر بين مانشستر سيتي وليفربول.

والجولة التاسعة يوم 21 نوفمبر يحل مانشستر سيتي ضيفا على توتنام.

وفي الجولة العاشرة يوم 28 نوفمبر يستضيف تشيلسي فريق توتنام، بينما يحل وولفرهامبتون ضيفا على أرسنال.

أما دربي مانشستر فيقام في الجولة 12 يوم 12 ديسمبر على ملعب أولد ترافورد.

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