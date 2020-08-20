رسميا - تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد وسيتي في الجولة الأولى من الدوري

الخميس، 20 أغسطس 2020 - 10:44

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تأجيل مباراتي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة لمنح الفريقين وقتا كافيا للراحة بعد مشاركتهما الأوروبية.

وانتهت مسيرة مانشستر سيتي الأوروبية في دوري الأبطال عند الخسارة من ليون بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، فيما ودع مانشستر يونايتد الدوري الأوروبي من نصف النهائي أمام إشبيلية بعد الخسارة بنتيجة 2-1، وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من انطلاق موسم 2020-2021.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا في الجولة الأولى، فيما يستضيف بيرنلي نظيره مانشستر يونايتد.

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وستكون مباراة مانشستر سيتي الأولى في الدوري يوم 19 سبتمبر بعد أسبوع من انطلاق المسابقة (12 سبتمبر) ضد ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره كريستال بالاس في نفس الموعد على ملعب أولد ترافورد.

وسيتأخر كذلك انطلاق مواجهة تشيلسي ضد برايتون وولفرهامبتون ضد شيفيلد يونايتد بسبب مشاركة الفريق اللندني والذئاب في دوري الأبطال والدوري الأوروبي على الترتيب.

وخاض تشيلسي مواجهة ضد بايرن ميونيخ في إياب دور الـ16 نتج عنها خسارة بنتيجة 4-1 ليكون مجموع المباراتين 7-1، فيما ودع ولفرهامبتون الدوري الأوروبي أمام إشبيلية بالخسارة بنتيجة 1-0 وذلك قبل أسبوع من نهاية مسيرة قطبي مدينة مانشستر في المسابقات الأوروبية.

وستقام مباراتي تشيلسي وولفرهامبتون ضد براتيون وشيفيلد على الترتيب يوم الإثنين 14 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يلعب الفريقان بشكل طبيعي حتى الآن ضمن منافسات الجولة الثانية.

تشيلسي يواجه ليفربول ضمن منافسات الجولة الثانية، فيما يواجه ولفرهامبتون نظيره مانشستر سيتي.

وتوج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020 للمرة الأولى في تاريخ المسابقة الحديث وللمرة الأولى منذ 30 عاما، والـ19 في تاريخ النادي العريق.

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