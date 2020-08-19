بابافاسيليو: دجلة أضاع نقطتين ضد الإسماعيلي.. ويجب النظر لصحة اللاعبين

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

نيكوديموس بابافاسيليو مدرب وادي دجلة الجديد

يرى نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني لوادي دجلة أن فريقه أهدر نقطتين في التعادل ضد الإسماعيلي.

وقال بابافاسيليو في تصريحات لـ أون تايم سبورتس: "سيطرنا كثيرا، ويجب أن نكون قاتلين أكثر في اللمسة الأخيرة".

وأكد "سعيد بلاعبي فريقي".

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وأردف "الوضع صعب جدا، استعدينا لمدة 5 أسابيع فقط بعد راحة طويلة ونلعب كل 3 أيام، يجب النظر لضغط المباريات وصحة اللاعبين".

وادي دجلة عاد بتعادل هام من الإسماعيلي في ختام الجولة 20 من الدوري المصري، حيث تقدم أحمد مدبولي لفريق المدرب ديدييه جوميز، قبل أن يتعادل حسام عرفات بهدف رائع لوادي دجلة.

الإسماعيلي تقدم للمركز التاسع، بـ 23 نقطة، أما وادي دجلة الذي لم يخسر مدربه أي من مبارياته الثلاثة فصار في المركز الـ 14 بـ 19 نقطة، ودفع طلائع الجيش لمثلث الهبوط.

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