في القمة – وليد صلاح الدين لـ في الجول: تمنيت VAR في دربي 92.. "كانت هتفرق معايا"

في أول مشاركة أساسية له في الدربي، يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أنه كان يستحق ركلة جزاء، لو كانت تقنية حكم الفيديو موجودة لاحتسبت.

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الأهلي والزمالك حول حالات شاركوا فيها رأوا أن وجود VAR حينها كان سينصفهم، حيث ستشهد المواجهة المقبلة أول ظهور للتقنية في دربي يقام في مسابقة الدوري، على ملعب مصري.

وقال صلاح الدين لـ FilGoal.com: "كانت قمة عام 1992، كانت أول قمة أشارك فيها منذ البداية".

وأضاف "كان لي ضربة جزاء 100% لم تحتسب، وخسرنا في النهاية بهدف لأيمن منصور في الدقيقة 84".

وأتم "كان الحكم أجنبيا، لو احتسبت هذه الكرة لي (كانت هتفرق معايا أوي)".

وشهدت تلك المباراة حالتي طرد، لطارق خليل من الأهلي وهشام يكن من الزمالك.

ويمكنك مشاهدة الحالة التي يقصدها وليد صلاح الدين في الدقيقة 9:50 في الفيديو

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