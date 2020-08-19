في القمة – وليد صلاح الدين لـ في الجول: تمنيت VAR في دربي 92.. "كانت هتفرق معايا"

الأربعاء، 19 أغسطس 2020 - 17:57

كتب : أحمد شاكر

وليد صلاح الدين

في أول مشاركة أساسية له في الدربي، يرى وليد صلاح الدين نجم الأهلي السابق أنه كان يستحق ركلة جزاء، لو كانت تقنية حكم الفيديو موجودة لاحتسبت.

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الأهلي والزمالك حول حالات شاركوا فيها رأوا أن وجود VAR حينها كان سينصفهم، حيث ستشهد المواجهة المقبلة أول ظهور للتقنية في دربي يقام في مسابقة الدوري، على ملعب مصري.

وقال صلاح الدين لـ FilGoal.com: "كانت قمة عام 1992، كانت أول قمة أشارك فيها منذ البداية".

أخبار متعلقة
عبد الحفيظ لـ في الجول: نسبة تواجد الشيخ وجيرالدو في القمة كبيرة.. وهدفنا توسيع فارق النقاط في القمة – شادي محمد لـ في الجول: لو كنت مكان فايلر لدفعت بأصحاب الخبرات في القمة - عرابي لـ في الجول: غيابات الأهلي مؤثرة وعلى فايلر التجهيز لمغامرة

وأضاف "كان لي ضربة جزاء 100% لم تحتسب، وخسرنا في النهاية بهدف لأيمن منصور في الدقيقة 84".

وأتم "كان الحكم أجنبيا، لو احتسبت هذه الكرة لي (كانت هتفرق معايا أوي)".

وشهدت تلك المباراة حالتي طرد، لطارق خليل من الأهلي وهشام يكن من الزمالك.

ويمكنك مشاهدة الحالة التي يقصدها وليد صلاح الدين في الدقيقة 9:50 في الفيديو

طالع أيضا:

نيمار مهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال؟

الحضري يجيب عن: ماذا كان سيفعل في موقف رمضان صبحي؟

الزمالك الأهلي في القمة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير سويسري: "منافس المدينة" بيراميدز يريد فايلر.. لديه شرط يسمح بالرحيل عن الأهلي مجانا 9 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – الإسماعيلي يهاجم دجلة بـ مدبولي ومجدي.. والضيوف يعتمدون على الوادي وعرفات 19 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – تدريبات تأهيلية لـ جيرالدو.. والشيخ يكتفي بجلسة في الجيم 23 دقيقة | الدوري المصري
بيان رسمي - الإنتاج: الحكام تعمدت عدم استخدام الـVAR أمام الأهلي والمقاولون.. نريد استعادة حقنا 34 دقيقة | الدوري المصري
صحيفة أوروجويانية: سواريز لن يرحل عن برشلونة هذا الصيف 41 دقيقة | أوروبا
في القمة - معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – حازم إمام جاهز للقمة والقرار في يد كارتيرون 53 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك – جلسة فنية وتدريبات بدنية شاقة.. وحازم يواصل التأهيل 54 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 آل الشيخ يكسر الصمت بـ 12 رسالة.. رفض رمضان والحزن من عاشور وهل يعوّض الأهلي؟ 2 "كل شيء تم".. تقرير إنجليزي: هدرسفيلد يوافق على عرض بيراميدز الثاني لضم رمضان 3 هدرسفيلد لـ في الجول: رفضنا عرض بيراميدز الأول لضم رمضان.. وهذا موقف المفاوضات 4 مصدر مقرب من رمضان يكشف لـ في الجول أسباب تفضيله عرض بيراميدز عن الأهلي وبطل تركيا
قد ينال إعجابك