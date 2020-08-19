في القمة – دونجا لـ في الجول: حكم الفيديو لم يكن سيحتسب ركلة جزاء لـ بلال في 2003

يرى تامر عبد الحميد "دونجا" نجم وسط الزمالك السابق أن أحمد بلال نجم الأهلي السابق لم يكن يستحق ركلة جزاء، في مباراة الفريقين في يناير 2003.

FilGoal.com يستطلع آراء نجوم الأهلي والزمالك حول حالات شاركوا فيها رأوا أن وجود VAR حينها كان سينصفهم، حيث ستشهد المواجهة المقبلة أول ظهور للتقنية في دربي يقام في مسابقة الدوري، على ملعب مصري.

وقال دونجا لـ FilGoal.com: "في مباراة موسم 2002/2003، انتهت مواجهة الدور الأول 2-2، وتعادل الأهلي في الدقيقة 14 بهدف لمحمد جودة من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضدي لصالح بلال".

الزمالك تقدم وقتها بهدف لمدحت عبد الهادي، قبل أن يتقدم مرة أخرى محمد عبد الواحد للأبيض، وأدرك سيد عبد الحفيظ التعادل للأحمر في شوط ناري.

وشدد دونجا "حتى الآن، لا أرى أن الكرة ركلة جزاء".

وأكمل "تلك كانت أول مباراة بعد الـ 6-1، حصلنا على الدوري بلا هزيمة وفزنا في الدور الثاني 3-1".

ويقصد عبد الحميد اللقطة الموجودة في الثانية 40 من الفيديو

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